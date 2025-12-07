الأحد 2025-12-07 08:46 م

من سيواجه الأردن في ربع نهائي كأس العرب؟ موعد وتفاصيل المواجهة

من سيواجه الأردن في ربع نهائي كأس العرب؟ موعد وتفاصيل المواجهة
من سيواجه الأردن في ربع نهائي كأس العرب؟ موعد وتفاصيل المواجهة
الأحد، 07-12-2025 07:39 م
الوكيل الإخباري-   يستعد المنتخب الوطني "النشامى" لمواجهة الخاسر من مباراة العراق والجزائر، يوم الجمعة القادمة، ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس العرب 2025 المقامة في قطر.اضافة اعلان


وستقام المباراة على استاد المدينة التعليمية في الدوحة في تمام الساعة 5:30 مساءً بتوقيت عمّان، فيما يأمل جمهور النشامى أن يواصل المنتخب الوطني مشواره بنجاح في البطولة بعد تجاوزه دور المجموعات بأداء متميز، متصدراً المجموعة الثالثة بعد فوزه على منتخب الكويت في المباراة الاخيرة ، و تعادل المنتخب المصري مع الإمارات أمس.

وتعتبر مواجهة الثلاثاء القادمة للمنتخب الوطني أمام المنتخب المصري تحصيل حاصل بالنسبة للأردن.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن هذه المناطق غداً

أخبار محلية فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن هذه المناطق غداً

قرار حكومي هام حول المركز الوطني لتطوير المناهج

أخبار محلية قرار حكومي هام حول المركز الوطني لتطوير المناهج

الافتتاح التجريبي لمركز المفرق للخدمات الحكومية الشاملة (المركز رقم 11)

أخبار محلية الافتتاح التجريبي لمركز المفرق للخدمات الحكومية الشاملة (المركز رقم 11)

مندوبًا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي النابلسي والجوارنة والزغول والطراونة

أخبار محلية مندوبًا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي النابلسي والجوارنة والزغول والطراونة

إعادة تشكيل مجلس الأوقاف والشؤون الإسلامية في القدس

أخبار محلية إعادة تشكيل مجلس الأوقاف والشؤون الإسلامية في القدس

وزير البيئة يؤكد سلامة نوعية الهواء في منطقة العراق بمحافظة الكرك

أخبار محلية وزير البيئة يؤكد سلامة نوعية الهواء في منطقة العراق بمحافظة الكرك

تعيين الدكتور رياض محمد الشياب أميناً عاماً لوزارة الصحة

أخبار محلية تعيين الدكتور رياض محمد الشياب أميناً عاماً لوزارة الصحة

الحكومة تصدر جملة من القرارات الهامة

أخبار محلية الحكومة تصدر جملة من القرارات الهامة



 






الأكثر مشاهدة