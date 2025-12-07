من سيواجه الأردن في ربع نهائي كأس العرب؟ موعد وتفاصيل المواجهة

07:39 م

يستعد المنتخب الوطني "النشامى" لمواجهة الخاسر من مباراة العراق والجزائر، يوم الجمعة القادمة، ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس العرب 2025 المقامة في قطر.





وستقام المباراة على استاد المدينة التعليمية في الدوحة في تمام الساعة 5:30 مساءً بتوقيت عمّان، فيما يأمل جمهور النشامى أن يواصل المنتخب الوطني مشواره بنجاح في البطولة بعد تجاوزه دور المجموعات بأداء متميز، متصدراً المجموعة الثالثة بعد فوزه على منتخب الكويت في المباراة الاخيرة ، و تعادل المنتخب المصري مع الإمارات أمس.



وتعتبر مواجهة الثلاثاء القادمة للمنتخب الوطني أمام المنتخب المصري تحصيل حاصل بالنسبة للأردن.

