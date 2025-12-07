من سيواجه الأردن في ربع نهائي كأس العرب؟ موعد وتفاصيل المواجهة

وستقام المباراة على استاد المدينة التعليمية في الدوحة في تمام الساعة 5:30 مساءً بتوقيت عمّان، فيما يأمل جمهور النشامى أن يواصل المنتخب الوطني مشواره بنجاح في البطولة بعد تجاوزه دور المجموعات بأداء متميز، متصدراً المجموعة الثالثة بعد فوزه على منتخب الكويت في المباراة الاخيرة ، و تعادل المنتخب المصري مع الإمارات أمس.
وتعتبر مواجهة الثلاثاء القادمة للمنتخب الوطني أمام المنتخب المصري تحصيل حاصل بالنسبة للأردن.
