اجتماع في المفرق يبحث التحديات الناجمة عن الحالة الجوية الأخيرة

الوكيل الإخباري- عقد محافظ المفرق، فراس أبو الغنم، اليوم الاثنين، اجتماعا موسعا لبحث التحديات الناجمة عن حالة عدم الاستقرار الجوي التي شهدتها المحافظة مؤخرا.

وأوضح أبو الغنم أن الاجتماع الذي حضره، مدراء شرطة المفرق والدفاع المدني والإشغال العامة والشؤون البلدية، إلى جانب رؤساء بلديات المفرق ومنشية بني حسن ورحاب، ورئيس مجلس المحافظة ومجلس الخدمات المشتركة، يأتي ضمن الجهود الاستباقية لمحافظة المفرق للتخفيف من آثار الظروف الجوية غير المستقرة المتوقعة خلال فصل الشتاء الحالي.



وأشار إلى أنه تم خلال الاجتماع دراسة التحديات التي صاحبت الحالة الجوية الأخيرة، والتي تضمنت تجمعات المياه، مداهمة بعض المنازل، وإغلاق الطرق.



وشدد على ضرورة رفع جاهزية الكوادر البشرية والآليات، وتعزيز التنسيق بين جميع الجهات المعنية، وتحديد البؤر الساخنة التي تشكل خطرا عند هطول الأمطار، مثل مجاري الأودية والعبارات الضيقة.