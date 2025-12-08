الشرع: نؤكد التزامنا بالعدالة الانتقالية لضمان محاسبة كل من انتهك القانون

الوكيل الإخباري- أكد الرئيس السوري أحمد الشرع التزام دمشق بالعدالة الانتقالية "لضمان محاسبة كل من انتهك القانون"، مشددا على "حق الشعب في المعرفة والمساءلة، ثم المحاسبة أو المصالحة".

وجاء ذلك في كلمة الشرع خلال احتفالية "الذكرى السنوية الأولى للتحرير" في قصر المؤتمرات بدمشق.



وقال الرئيس السوري "اليوم ونحن نخطو خطواتنا على طريق بناء سوريا الجديدة، نؤكد التزامنا بمبدأ العدالة الانتقالية لضمان محاسبة كل من انتهك القانون وارتكب جرائم بحق الشعب السوري، مع الحفاظ على حقوق الضحايا وإحقاق العدالة".



وأضاف أن "حق الشعب في المعرفة والمساءلة، ثم المحاسبة أو المصالحة، هو أساس استقرار الدولة وضمان لعدم تكرار الانتهاكات، وهو حجر الأساس لبناء الثقة بين المواطن والدولة".



وعلى الصعيد الاقتصادي والاستثماري، أعلن الشرع عن "عقد شراكات استراتيجية مع دول صديقة في قطاعات حيوية شملت الطاقة والموانئ والمطارات والعقارات والاتصالات، وأسهمت هذه الشراكات في تعزيز التعافي الاقتصادي وفتح أبواب الاستثمار وخلق فرص العمل وتحسين بنية الاقتصاد الوطني".



وشدد الرئيس السوري على أن "نهاية معركتنا مع النظام البائد لم تكن إلا بداية لمعركة جديدة في ميادين العمل والاجتهاد، معركة مقاربة الأقوال بالأفعال والعهود بالوفاء والقيم بالامتثال".