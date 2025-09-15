الأوقاف: بدء التسجيل للمسابقة الهاشمية للإناث لحفظ القران

وأوضحت الوزارة في بيانها اليوم الإثنين، أن المسابقة موزعة على 7 فروع، وهي: حفظ القرآن كاملًا، حيث يُشترط في المتقدّمة أن لا يزيد عمرها عن 30 عامًا، حفظ 25 جزءًا متتابعًا وألّا يزيد العمر عن 28 عامًا، فيما يُشترط في المتقدّمة للفرع الثالث حفظ 20 جزءًا متتابعًا وألّا يزيد العمر عن 25 عامًا، والفرع الرابع حفظ 15 جزءًا متتابعًا وألّا يزيد العمر عن 20 عامًا، والخامس حفظ 10 أجزاء وألّا يزيد العمر عن 18 عامًا، والسادس حفظ 5 أجزاء متتابعة وألّا يزيد العمر عن 12 عامًا، والفرع السابع والأخير حفظ جزء واحد وألّا يزيد عمر المتقدّمة عن 8 سنوات.
ويمكن للراغبات بالمشاركة في المسابقة التسجيل اعتبارًا من اليوم وحتى 15 تشرين الأول المقبل على الرابط: https://h-qran-c.awqaf.gov.jo/
