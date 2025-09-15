الإثنين 2025-09-15 03:21 م
 

الأوقاف: بدء التسجيل للمسابقة الهاشمية للإناث لحفظ القران

وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية
وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية
 
الإثنين، 15-09-2025 12:19 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، عن بدء التسجيل في المسابقة الهاشمية المحلية للإناث لحفظ القرآن الكريم وتلاوته في دورتها الـ21.

اضافة اعلان


وأوضحت الوزارة في بيانها اليوم الإثنين، أن المسابقة موزعة على 7 فروع، وهي: حفظ القرآن كاملًا، حيث يُشترط في المتقدّمة أن لا يزيد عمرها عن 30 عامًا، حفظ 25 جزءًا متتابعًا وألّا يزيد العمر عن 28 عامًا، فيما يُشترط في المتقدّمة للفرع الثالث حفظ 20 جزءًا متتابعًا وألّا يزيد العمر عن 25 عامًا، والفرع الرابع حفظ 15 جزءًا متتابعًا وألّا يزيد العمر عن 20 عامًا، والخامس حفظ 10 أجزاء وألّا يزيد العمر عن 18 عامًا، والسادس حفظ 5 أجزاء متتابعة وألّا يزيد العمر عن 12 عامًا، والفرع السابع والأخير حفظ جزء واحد وألّا يزيد عمر المتقدّمة عن 8 سنوات.


ويمكن للراغبات بالمشاركة في المسابقة التسجيل اعتبارًا من اليوم وحتى 15 تشرين الأول المقبل على الرابط: https://h-qran-c.awqaf.gov.jo/

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ولي العهد السعودي يتوجه إلى الدوحة للمشاركة بالقمة

عربي ودولي ولي العهد السعودي يتوجه إلى الدوحة للمشاركة بالقمة

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يصل إلى موقع انعقاد القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة

هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

أخبار محلية “تنظيم الاتصالات” تحذر من التعامل مع روابط ورسائل احتيالية

غات

المرأة والجمال كيف تتخلصين من فيلر الشفاه في المنزل بطرق طبيعية وآمنة؟

مدير الأمن العام يحاضر في كلية القيادة والأركان الملكية

أخبار محلية مدير الأمن العام يحاضر في كلية القيادة والأركان الملكية

بورصة عمان

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

5غغا5

تكنولوجيا 4 طرق عملية تحافظ بها على خصوصيتك وأنت متصل بالإنترنت

اقتحام نتنياهو ووفد أميركي لحائط البراق في مدينة القدس القديمة

عربي ودولي روبيو من القدس: حذرنا الدول التي تحاول الاعتراف بدولة فلسطينية



 
 





الأكثر مشاهدة