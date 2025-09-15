الأوقاف: بدء التسجيل للمسابقة الهاشمية للإناث لحفظ القران

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، عن بدء التسجيل في المسابقة الهاشمية المحلية للإناث لحفظ القرآن الكريم وتلاوته في دورتها الـ21.

وأوضحت الوزارة في بيانها اليوم الإثنين، أن المسابقة موزعة على 7 فروع، وهي: حفظ القرآن كاملًا، حيث يُشترط في المتقدّمة أن لا يزيد عمرها عن 30 عامًا، حفظ 25 جزءًا متتابعًا وألّا يزيد العمر عن 28 عامًا، فيما يُشترط في المتقدّمة للفرع الثالث حفظ 20 جزءًا متتابعًا وألّا يزيد العمر عن 25 عامًا، والفرع الرابع حفظ 15 جزءًا متتابعًا وألّا يزيد العمر عن 20 عامًا، والخامس حفظ 10 أجزاء وألّا يزيد العمر عن 18 عامًا، والسادس حفظ 5 أجزاء متتابعة وألّا يزيد العمر عن 12 عامًا، والفرع السابع والأخير حفظ جزء واحد وألّا يزيد عمر المتقدّمة عن 8 سنوات.