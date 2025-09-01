"الأوقاف" تنظم لقاءً تعريفيا بجائزة الحسين للعمل التطوعي للواعظات في بني كنانة

وقال متصرف اللواء خلدون إرتيمة العبادي إن وزارة الأوقاف، لم تعد تنتظر القيام بواجباتها حيال المساجد والمسلمين فحسب، بل اتجهت صوب المجالات الحياتية الأخرى، وأبدعت في هذا المجال حد التميز، وباتت الحاضرة في كل الأوقات، وتنفذ مبادرات واعدة وواعية تعود بالنفع والفائدة على الجميع أفرادا ومجتمعات ومؤسسات مجتمع محلي.
وبين أن جائزة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد ، جاءت لتعزيز ثقافة التطوع وترسيخ قيمه وتفعيل المسؤولية المجتمعية لدى المؤسسات، وتكريم المؤسسات والأفراد المساهمين في العمل التطوعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال مساعد مدير مديرية التعليم الشرعي محمد عفان، إن سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، أطلق هذه الجائزة لتشكل حالة وطنية تشجع الشباب وتدفعهم ليكون التطوع مسارا لهم، وذلك لتقديم الأفضل للوطن والمواطن في شتى المجالات.
وأكد مندوب مديرية شباب محافظة إربد خالد أبو زيد، أهمية هذه الجائزة في مجال العمل التطوعي ودورها الكبير في صقل شخصية الشباب وإشراكهم في مجالات العمل التطوعي والتي تعود بالنفع على المجتمع.
وتطرق الى شروط التقدم للجائزة ومعاييرها وفئاتها، داعيا الشباب والمؤسسات وكل من يقيم على أرض الوطن إلى التقدم للجائزة ليتسنى للجميع المبادرة في الأعمال التطوعية التي تخدم مجتمعنا وتنمي مهارات شبابنا المختلفة.
