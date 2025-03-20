الإحصاءات: الإناث يشكلن 47.1 بالمئة من سكان المملكة في نهاية 2024

الوكيل الإخباري- بلغ عدد الإناث في المملكة 5.521 مليون نسمة من مجموع السكان الكلي في نهاية العام 2024، وبنسبة بلغت 47.1 بالمئة، مقارنة بـ 52.9 بالمئة للذكور.

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وحسب الفئات العمرية، شكلت نسبة الإناث اللاتي أعمارهن (15-49)سنة 52.6 بالمئة من إجمالي الإناث، تليها الفئة العمرية (أقل من 15 سنة) وبنسبة 35.4 بالمئة، ثم نسبة 12 بالمئة في الفئة العمرية (50 سنة فأكثر).



وأشارت دائرة الإحصاءات العامة في بيان، اليوم الخميس، بمناسبة يوم الأم الذي يصادف يوم غد الجمعة، إلى انخفاض نسبة الإناث المتزوجات الأردنيات اللاتي أعمارهن 15 سنة فأكثر من 56.0 بالمئة في عام 2017 إلى 51.8 بالمئة في عام 2023.



وبحسب نتائج مسوح قوة العمل، ارتفع متوسط سن الزواج الأول من 26.3 سنة عام 2017 إلى 27.6 سنة في عام 2023، وارتفعت نسبة الأرامل من 7.8 بالمئة في عام 2017 إلى 12.3 بالمئة في عام 2023 وبنسبة ارتفاع بلغت 57.7 بالمئة، أما نسبة المطلقات فارتفعت من 1.2 بالمئة إلى 2 بالمئة لعامي 2017 و 2023 على التوالي.