الإناث يتفوقن في نتائج التوجيهي 2025 ويحصدن أغلبية المراكز الأولى – أسماء

الوكيل الإخباري- سجلت الطالبات تفوقًا لافتًا في نتائج امتحان الثانوية العامة (التوجيهي 2025)، حيث استحوذن على النصيب الأكبر من المراكز العشرة الأولى في مختلف الفروع الأكاديمية والمهنية، وذلك بالتزامن مع إعلان النتائج اليوم الخميس.



وبحسب قراءة أولية للنتائج، حصدت الإناث 22 مركزًا ضمن قوائم الأوائل على مستوى المملكة، مقابل 13 مركزًا للذكور.



وفي الفرع العلمي، تقاسم الطلبة المراكز الأولى بالتساوي، بواقع 5 مراكز لكل من الإناث والذكور، فيما كان التفوق الأكبر للفتيات في الفرع الأدبي، حيث حصلن على 9 مراكز من أصل 10، مقابل مركز واحد فقط للذكور.



أما في الفروع الأخرى، فقد توزعت المراكز الأولى كما يلي:



الفرع الشرعي: 3 ذكور



الفرع الصناعي: 2 ذكور، 1 إناث



الفرع الزراعي: 2 إناث، 1 ذكور



الفرع الفندقي: 1 إناث، 2 ذكور



الفرع المنزلي: 3 إناث

