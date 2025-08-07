الإناث يتفوقن في نتائج التوجيهي 2025 ويحصدن أغلبية المراكز الأولى – أسماء

وبحسب قراءة أولية للنتائج، حصدت الإناث 22 مركزًا ضمن قوائم الأوائل على مستوى المملكة، مقابل 13 مركزًا للذكور.
وفي الفرع العلمي، تقاسم الطلبة المراكز الأولى بالتساوي، بواقع 5 مراكز لكل من الإناث والذكور، فيما كان التفوق الأكبر للفتيات في الفرع الأدبي، حيث حصلن على 9 مراكز من أصل 10، مقابل مركز واحد فقط للذكور.
أما في الفروع الأخرى، فقد توزعت المراكز الأولى كما يلي:
الفرع الشرعي: 3 ذكور
الفرع الصناعي: 2 ذكور، 1 إناث
الفرع الزراعي: 2 إناث، 1 ذكور
الفرع الفندقي: 1 إناث، 2 ذكور
الفرع المنزلي: 3 إناث
