الإيرادات المحلية تصل لـ 1.444مليار دينار خلال الشهر ين الأولين من العام 2025

الوكيل الإخباري- أظهرت بيانات المالية العامة ارتفاع الإيرادات المحلية بحوالي 95.9 مليون دينار خلال الشهرين الأولين من عام 2025، لتصل إلى ما قيمته 1.444 مليار دينار، مقارنة مع ما قيمته 1.348 مليار دينار للفترة نفسها من العام السابق.

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