الجمعة، 05-12-2025 05:37 م
الوكيل الإخباري-   نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حاجزا عسكريا في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، بحسب وكالة "وفا".اضافة اعلان


ومنع جنود الاحتلال المركبات من المرور بعد تفتيشها، ما أعاق وصول المواطنين إلى أماكن سكنهم في المنطقة.
 
 


فلسطين الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا في بلدة الخضر



 
 





