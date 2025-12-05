الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا في بلدة الخضر

05:37 م

الوكيل الإخباري- نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حاجزا عسكريا في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، بحسب وكالة "وفا".





ومنع جنود الاحتلال المركبات من المرور بعد تفتيشها، ما أعاق وصول المواطنين إلى أماكن سكنهم في المنطقة.

