التنمية: ضبط 560 متسولاً خلال الشهر الماضي

وذكرت الوزارة في بيان صحفي صادر عن مديرية الاتصال والإعلام، أنّها استقبلت (8117) دراسة لغايات إصدار بطاقات التامين الصحي، و (145) معاملة لغايات الإعفاء من نفقات العلاج، في حين أجرت (125) معاملة لغايات خدمة تسوية حقوق الورثة و(1867) معامله متعلقه بالاعفاء من تصاريح العمل .
ووفق التقرير، فقد تم إلحاق (27) طفلاً في دور رعاية الأطفال الإيوائية، وخروج 37 طفل، فيما بلغ عدد الأطفال الذين تم تسليمهم لأسر بديلة (6) أطفال، كما تم ترخيص (5) حضانات جديدة.
وبين التقرير، أن عدد النساء والأطفال المستفيدين من خدمات مكاتب الخدمة الاجتماعية -إدارة حماية الأسرة والأحداث (217) حالة، فيما بلغ عدد الأحداث المستفيدين من خدمات دور تربية وتأهيل الأحداث التابعة للوزارة (268) حدثاً، استفاد منهم (96) حدث من برامج التأهيل المهني، أما فيما يتعلق بعدد الأطفال العاملين الحاصلين على خدمات وتدخلات نفسية واجتماعية حسب منهجية إدارة الحالة (53) طفلاً.
وفيما يتعلق بالسجل العام للجمعيات، فقد بلغ العدد التراكمي للجمعيات المسجلة والقائمة بموجب قانون الجمعيات النافذ (6031) جمعية، حيث جرى تسجيل (19) جمعيات جديدة، بينما بلغ عدد طلبات تعديل الأنظمة الأساسية للجمعيات (201) جمعية، وعدد الجمعيات التي تم حلها (28) جمعية وعدد الهيئات المؤقتة التي أنهت أعمالها (4) هيئة، وعدد الهيئات المؤقتة القائمة (14) هيئة، وعدد لجان الحل التي أنهت أعمالها (6) لجان، وعدد الجمعيات التي تم توجيه إنذار لها (19) جمعية.
وعن أعمال مديرية مكافحة التسول، كشف التقرير عن إجراء (662) حملة لمكافحة التسول، جرى خلالها ضبط (560) متسولا ومتسولة.
وبحسب بيانات التقرير لأعمال صندوق المعونة الوطنية، بلغ عدد الأسر الإجمالي المستفيدة من برنامج المعونات المالية الشهرية (48837) أسرة، وعدد الأسر المستفيدة من برنامج التدريب (130) أسرة فيما بلغت نسبة الاستجابة على الاتصالات التي وردت إلى الصندوق (100%).
