التنمية: ضبط 560 متسولاً خلال الشهر الماضي

الوكيل الإخباري- ‏ ‏‏أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية تقرير إنجازاتها لشهر تشرين الثاني الماضي، رصدت فيه أبرز الخدمات التي قدمتها.

اضافة اعلان