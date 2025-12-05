اللواء الركن الحنيطي يلتقي نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون العسكري بين القوات المسلحة الأردنية والأميركية، في الجوانب العملياتية والتدريبية واللوجستية، بما يعزز القدرات العسكرية ويخدم مصالح القوات المسلحة في البلدين الصديقين.
حضر اللقاء عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية والملحق الدفاعي الأميركي في عمّان.
