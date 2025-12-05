الأردن يرحب باتفاق السلام بين رواندا والكونغو الديمقراطية الموقع في واشنطن

وأكّد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير فؤاد المجالي ترحيب المملكة بهذا الاتفاق الهام الذي يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار للبلدين، والتنمية والازدهار لشعوبهما، ويعزّز من حل النزاعات عبر الطرق السلمية.
وأعاد المجالي التأكيد على دعم المملكة لكل الجهود الدبلوماسية المُستهدِفة تحقيق الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، مشيرًا إلى ترحيب الأردن بجهود الرئيس الأميركي دونالد ترمب ودولة قطر الشقيقة وبقية الأطراف التي ساهمت في توقيع هذا الاتفاق.
