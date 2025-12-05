الجمعة 2025-12-05 05:32 م

الأردن يرحب باتفاق السلام بين رواندا والكونغو الديمقراطية الموقع في واشنطن

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
الجمعة، 05-12-2025 05:17 م
الوكيل الإخباري-   رحب الأردن، الجمعة، باتفاق السلام بين جمهورية رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية الذي تمّ توقيعه في العاصمة الأميركية واشنطن.اضافة اعلان


وأكّد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير فؤاد المجالي ترحيب المملكة بهذا الاتفاق الهام الذي يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار للبلدين، والتنمية والازدهار لشعوبهما، ويعزّز من حل النزاعات عبر الطرق السلمية.

وأعاد المجالي التأكيد على دعم المملكة لكل الجهود الدبلوماسية المُستهدِفة تحقيق الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، مشيرًا إلى ترحيب الأردن بجهود الرئيس الأميركي دونالد ترمب ودولة قطر الشقيقة وبقية الأطراف التي ساهمت في توقيع هذا الاتفاق.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الأردن يرحب باتفاق السلام بين رواندا والكونغو الديمقراطية الموقع في واشنطن

التنمية: ضبط 560 متسولاً خلال الشهر الماضي

أخبار محلية التنمية: ضبط 560 متسولاً خلال الشهر الماضي

انخفاض نسبة الشكاوى المتعلقة بضخ المياه في المفرق بنسبة 40 بالمئة

أخبار محلية انخفاض نسبة الشكاوى المتعلقة بضخ المياه في المفرق بنسبة 40 بالمئة

مندوبًا عن مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، شارك نائب مدير شرطة محافظة الزرقاء العقيد قيس الخصاونة بتشييع جثمان الرقيب أحمد جهاد محمود ياسين من مرتب قيادة درك الشرق، إلى مقبرة السخنة

أخبار محلية الأمن ينعى أحمد ياسين

تعبيرية

عربي ودولي الفاو: أسعار الغذاء العالمية تنخفض للشهر الثالث في تشرين الثاني

إزالة 50 طنا من النفايات المتراكمة في موقع بمنطقة كفرخل في جرش

أخبار محلية إزالة 50 طنا من النفايات المتراكمة في موقع بمنطقة كفرخل في جرش

الامن العام

أخبار محلية الامن العام : شخص يضرب آخر يعمل لديه بمحلّه التجاري حتى الموت

روسيا تمدد حظر تصدير البنزين حتى نهاية العام الجاري

عربي ودولي روسيا: فرض قيود على حركة الطيران بعدد من المطارات الدولية جنوبي البلاد



 
 





الأكثر مشاهدة