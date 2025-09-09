الثلاثاء 2025-09-09 06:01 م
 

الاردن يدين بأشدّ العبارات القصف الإسرائيلي على العاصمة القطرية

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
وزارة الخارجية
 
الثلاثاء، 09-09-2025 04:57 م
الوكيل الإخباري-   دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، بأشدّ العبارات، القصف الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة، باعتباره خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، واعتداءً سافرًا على سيادة قطر الشقيقة وأمنها.اضافة اعلان


وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لهذا الاعتداء الإسرائيلي المرفوض الذي يُعدّ انتهاكًا لسيادة دولة عربية، وتصعيدًا استفزازيًّا خطيرًا غير مقبول، يدفع المنطقة نحو مزيد من العنف والصراع ويهدد الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.

وجدّد المجالي التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع قطر الشقيقة واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها، ودعمها لأيّ إجراءات تتخذها لحماية أمنها وسيادتها. 

وطالب المجالي المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف تصعيدها الخطير في المنطقة واعتداءاتها المتواصلة على دول عربية، والالتزام بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وقرارات الشرعية الدولية.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

مباحثات تجارية بين الأردن وتركيا

أخبار محلية مباحثات تجارية بين الأردن وتركيا

وزير المياه: "الناقل الوطني" مشروع أمن وطني للأردن

أخبار محلية وزير المياه: "الناقل الوطني" مشروع أمن وطني للأردن

ب

عربي ودولي غوتيريش يدين انتهاك سيادة دولة قطر

ب

أخبار محلية "العون الطبي" تطلق حملتها "المستقبل يبدأ من مقاعد الدراسة"

أول بيان من الداخلية القطرية بعد هجوم الكيان

عربي ودولي أول بيان من الداخلية القطرية بعد هجوم الكيان

غ

فلسطين مكتب نتنياهو: العملية ضد كبار قادة حماس مستقلة تماما

الكشف عن مصير المستهدفين في الهجوم على قطر

عربي ودولي الكشف عن مصير المستهدفين في الهجوم على قطر

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الاردن يدين بأشدّ العبارات القصف الإسرائيلي على العاصمة القطرية



 
 





الأكثر مشاهدة