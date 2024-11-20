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الارصاد تكشف كميات الأمطار المسجلة خلال المنخفض الجوي

مياه الأمطار بالقرب من مصرف مياه
أمطار
الأربعاء، 20-11-2024 03:17 م

الوكيل الإخباري-   صرّح مدير إدارة الأرصاد الجوية، السيد رائد رافد آل خطاب، بأن المملكة تأثرت خلال الفترة من 18 إلى 20 تشرين الثاني 2024 بامتداد منخفض جوي، حيث تركزت الأمطار في المناطق الشمالية وامتدت إلى الوسطى وأجزاء محدودة من المناطق الشرقية والجنوبية.

كميات الأمطار المسجلة

شمال المملكة: سجلت محطة رأس منيف/عجلون أعلى مجموع مطري بلغ 17.7 ملم (3% من معدلها الموسمي العام)، تلتها محطة وادي الريان بـ 16.0 ملم (3%).

المناطق الوسطى: سجلت محطة دير علا أعلى كمية أمطار بلغت 8.6 ملم (3%)، تلتها محطة السلط بـ 5.0 ملم (1%).

المناطق الشرقية والجنوبية: سجلت محطة المفرق ومحطة الربة 1.0 ملم لكل منهما.

أداء الموسم المطري

وأشار آل خطاب إلى أن أغلب أمطار فصل الخريف، خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية، تنتج عن حالات من عدم الاستقرار الجوي. ومنذ بداية الموسم المطري وحتى 20 تشرين الثاني، حققت الأمطار نسبة تتراوح بين 6% و13% من المعدل الموسمي العام، مع تسجيل أعلى النسب في المناطق الجنوبية والشرقية.

وأضاف أن أداء الموسم الحالي يعتبر ضعيفاً في معظم المناطق، باستثناء الأغوار الوسطى (دير علا).

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وبيّن أن ضعف الهطول المطري حتى هذا التاريخ لا يُعد مؤشراً على أداء الموسم ككل، إذ لا يتجاوز ما تحقق حتى الآن 13% من المعدل الموسمي العام.

مقارنة مع المواسم السابقة

لفت آل خطاب إلى أن ضعف الهطول المطري خلال هذا الموسم تكرر في أربعة مواسم سابقة:

1. 2016/2017: انتهى دون المعدلات العامة باستثناء أجزاء من الجنوب والشرق.

2. 2017/2018: سجل معدلات حول المعدل العام في معظم المناطق باستثناء الوسطى وأجزاء من الجنوب والشرق.

3. 2021/2022: كان ضعيفاً دون المعدلات العامة في معظم المناطق باستثناء الوسطى.


4. 2023/2024: انتهى حول المعدلات العامة في معظم المناطق باستثناء الجنوب وأجزاء من الشرق.

 
gnews

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