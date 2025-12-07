الافتتاح التجريبي لمركز المفرق للخدمات الحكومية الشاملة (المركز رقم 11)

وشهد المركز منذ بدء التشغيل التجريبي إقبالًا كبيرًا من المواطنين، حيث بلغ عدد الزوار 475 زائرًا، وتم إنجاز 704 معاملة حكومية.
ويأتي هذا الافتتاح ضمن خطة الوزارة للتوسّع في مراكز الخدمات الحكومية في مختلف محافظات المملكة، تعزيزًا لمستوى الخدمات العامة، وتلبيةً لاحتياجات المواطنين بتوفير خدمات بالقرب من مواقع سكنهم.
-
أخبار متعلقة
-
قرار حكومي هام حول المركز الوطني لتطوير المناهج
-
مندوبًا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي النابلسي والجوارنة والزغول والطراونة
-
إعادة تشكيل مجلس الأوقاف والشؤون الإسلامية في القدس
-
وزير البيئة يؤكد سلامة نوعية الهواء في منطقة العراق بمحافظة الكرك
-
تعيين الدكتور رياض محمد الشياب أميناً عاماً لوزارة الصحة
-
الحكومة تصدر جملة من القرارات الهامة
-
من سيواجه الأردن في ربع نهائي كأس العرب؟ موعد وتفاصيل المواجهة
-
الحكومة تعلن عطلة رسميّة بمناسبة عيد الميلاد ورأس السنة