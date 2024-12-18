"الاقتصاد الرقمي" تنظم معرض الشباب والتكنولوجيا

وبحسب بيان للوزارة اليوم الأربعاء، شهد المعرض مشاركة حوالي 60 شركة رائدة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إضافة إلى أكثر من 150 شابا وشابة من الأردنيين واللاجئين.
وتضمنت الفعالية تخصيص "ركن الشباب" لعرض المشاريع الابتكارية، ما أتاح للمشاركين فرصة استعراض أفكارهم الإبداعية والتواصل مع الشركات، بهدف تعزيز فرصهم المهنية وربطهم باحتياجات سوق العمل.
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