الامانة تمدد اعفاء السلع الزراعية المعدة للتصدير وتقر اتفاقيات توأمة

الوكيل الإخباري- اقرت لجنة امانة عمان الكبرى خلال جلستها التي عقدت اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور يوسف الشواربة، حزمة واسعة من اتفاقيات التوأمة والتعاون مع مدن عربية ودولية، والموافقة على تمديد اعفاء السلع الزراعية البستانية المعدة للتصدير بنسبة 75 بالمئة حتى نهاية عام 2026.





وجاء في مقدمة القرارات موافقة اللجنة على تمديد قرار اعفاء السلع الزراعية المعدة للتصدير من الرسوم المفروضة بموجب نظام اسواق الجملة، دعما للصادرات الاردنية وتعزيزا لقدرات القطاع الزراعي على المنافسة في الاسواق الخارجية.



كما اقرت اللجنة مسودة اتفاقية التوأمة مع نظيرتها "جماعة الرباط"، في اطار شراكة استراتيجية بين مدينة الرباط ومدينة عمان، بهدف تعزيز التنمية الحضرية المستدامة، وتطوير الخدمات البلدية، وتبادل الخبرات في مجالات التخطيط الحضري والبنية التحتية، والحفاظ على التراث الثقافي المشترك بين المدينتين.



وفي السياق نفسه، اقرت اللجنة مسودة اتفاقية التوأمة مع بلدية الدوحة، الهادفة الى تطوير التعاون المتبادل وتبادل الممارسات الفضلى في الادارة المحلية، والبنية التحتية الذكية، والنقل العام، والتحول الرقمي.



كما وافقت اللجنة على مسودة مذكرة التفاهم مع بلدية برشلونة لدعم تطوير الخدمات البلدية وتعزيز التحديث المؤسسي، الى جانب اقرار مسودة مذكرة التفاهم مع مدينة سيؤول لتعزيز الازدهار والمرونة ورفاه السكان في كلا المدينتين.



وعلى المستوى المحلي، اقرت اللجنة اتفاقية التعاون مع شركة اسرار المعرفة للتدريب والتعليم المهني في مجالات التنمية المستدامة والادارة البيئية، اضافة الى مسودة مذكرة التفاهم مع مؤسسة نهر الاردن لدعم تدخلاتها ومشاريعها وبرامج المتابعة والارشاد وبناء القدرات للمستفيدين.



وتأتي هذه القرارات ضمن توجه امانة عمان لتعزيز شبكة علاقاتها الدولية، وتوسيع مجالات التعاون الفني والمؤسسي، بما يسهم في تطوير منظومة الخدمات وتحسين جودة الحياة في العاصمة.