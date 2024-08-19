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الامن العام : إحذروا هؤلاء وأبلغوا عنهم على طوارئ 911

مديرية الامن العام
مديرية الأمن العام
الإثنين، 19-08-2024 08:49 م
الوكيل الإخباري-    أكدت مديرية الأمن العام، أن التصرف السليم لضمان عدم الوقوع عرضة للاحتيال بالحوادث المفتعلة هو التواصل الشخصي مع هاتف الطوارئ 911، واتباع الإجراءات القانونية في التعامل مع الحوادث.اضافة اعلان


وشددت على ضرورة عدم القبول بأي عرض مادي للدفع مقابل تنازل الطرف الآخر عند وقوع أي حادث، مع عدم الاكتفاء بتواصل الطرف الثاني مع هاتف الطوارئ، بل المبادرة للاتصال والاستفسار.

وبينت مديرية الأمن العام من خلال الضباط المختصين في البحث الجنائي والتحقيق المروري، على إذاعة الأمن العام، أن الحوادث المفتعلة تكون عن طريق ادعاء الجاني بتعرض مركبته للصدم، أو ادعائه بالتعرض للدهس برمي نفسه أمام مركبة سرعتها منخفضة، بهدف الحصول على تعويض من الطرف الآخر دون فتح مخطط كروكي، أو افتعال حادث مروري بالاتفاق بين أطراف الحادث للحصول على التعويض من شركات التأمين.
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