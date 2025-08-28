الامن العام : القبض على تاجر مخدرات مرتبط بعصابات إقليمية

11:39 ص

الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات تعاملوا خلال الأيام الماضية مع ثلاث قضايا نوعية، أحبطوا خلالها تهريب كمّيات كبيرة من الحبوب المخدرة عبر معبر جابر الحدودي، وألقوا القبض على تاجر مهرب للمخدرات مرتبط بعصابات إقليمية لتهريب المخدرات في محافظة العقبة .





ففي القضية الأولى وفي مركز حدود جابر بالتعاون مع الجمارك الأردنية والأجهزة الأمنيّة العاملة هناك وقع الاشتباه على مركبة شحن قادمة للمملكة، حيث جرى التحفّظ عليها وعلى سائقها من جنسية عربية وبتفتيشها عثر داخل إطاراتها على 600 ألف حبة مخدرة أُخفيت داخل أساور حديدية.



وفي المعبر ذاته وفي القضية الثانية اشتبه بأحد الأشخاص أثناء تجوّله داخل مرافق المعبر الحدودي وأُلقي القبض عليه وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بإحضار حقيبتين بداخلهما 150 ألف حبّة مخدرة وأنه قام بإخفائها في إحدى السّاحات الخارجية فور وصوله وقبل نقاط التفتيش، حيث جرى بالتنسيق مع الجمارك الاردنية والاجهزة الامنية ضبط الحقيبتين وما بداخلهما من مواد مخدرة .



وفي محافظة العقبة تولى فريق تحقيق خاص من الإدارة متابعة المعلومات وجمعها حول أحد الأشخاص بعد ورود معلومات عن ارتباطه بعصابات إقليمية لتهريب المخدرات، حيث تمكّن الفريق من التأكد من تلك المعلومات وأن الشخص قام باستلام كمّيات كبيرة من مادة الحشيش المخدرة وقام بإخفائها تمهيداً للاتجار بها، حيث أُلقي القبض عليه وجرى من خلال التحقيقات تحديد مكان إخفاء المواد المخدرة في منطقة خالية من السّكّان، وتم التوجّه للمكان وبتمشيطه عُثر على 189 كف حشيش إضافة إلى مبلغ مالي.

