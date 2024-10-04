الامن العام : ضبط مركبة وحجزها وضبط سائقها بسبب القيادة المتهورة

12:10 ص

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الوكيل الإخباري- ضبط العاملون في مديرية الأمن العام مركبة ظهرت في مقطع مصور وكان سائقها يقودها بطريقة متهورة واستعراضية بشكل يهدد حياته، وحياة مستخدمي الطريق. اضافة اعلان





وأكدت مديرية الأمن العام اتخاذ الاجراءات القانونية والإدارية الرادعة بحق السائق الذي ارتكب عدد من المخالفات والذي تم توديعه للمركز الامني المختص، وحجز المركبة في ساحات الحجز المخصصة لمدة لا تقل عن شهرين، إضافة للعقوبات الاخرى المقررة وفقاً لقانون السير.