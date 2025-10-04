الأمم المتحدة: ترحب بقرار القضاء الأميركي بشأن حصانة الاونروا

وقال نائب الناطق الرسمي بالأمم المتحدة، فرحان حق في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، "نرحب بهذا القرار الذي يعترف بالحصانة من الإجراءات القانونية للاونروا ومسؤوليها، وهو ما يتوافق مع الإطار القانوني للأمم المتحدة، خاصة اتفاقية 1946 بشأن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة".
