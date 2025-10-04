الأمم المتحدة: ترحب بقرار القضاء الأميركي بشأن حصانة الاونروا

11:22 م

الوكيل الإخباري- رحبت الأمم المتحدة رسميا اليوم السبت، بالقرار الذي اتخذته محكمة الولايات المتحدة الجزئية للمنطقة الجنوبية لنيويورك مؤخرا برفض شكوى قُدمت في حزيران 2024 ضد الأونروا وعدد من المسؤولين الحاليين والسابقين في الوكالة.





وقال نائب الناطق الرسمي بالأمم المتحدة، فرحان حق في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، "نرحب بهذا القرار الذي يعترف بالحصانة من الإجراءات القانونية للاونروا ومسؤوليها، وهو ما يتوافق مع الإطار القانوني للأمم المتحدة، خاصة اتفاقية 1946 بشأن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة".