الأحد 2025-10-05 01:22 ص
 

الأمم المتحدة: ترحب بقرار القضاء الأميركي بشأن حصانة الاونروا

الأمم المتحدة تطالب بعمل دولي عاجل لوقف الوفيات في غزة
الأمم المتحدة
 
السبت، 04-10-2025 11:22 م
الوكيل الإخباري-   رحبت الأمم المتحدة رسميا اليوم السبت، بالقرار الذي اتخذته محكمة الولايات المتحدة الجزئية للمنطقة الجنوبية لنيويورك مؤخرا برفض شكوى قُدمت في حزيران 2024 ضد الأونروا وعدد من المسؤولين الحاليين والسابقين في الوكالة.اضافة اعلان


وقال نائب الناطق الرسمي بالأمم المتحدة، فرحان حق في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، "نرحب بهذا القرار الذي يعترف بالحصانة من الإجراءات القانونية للاونروا ومسؤوليها، وهو ما يتوافق مع الإطار القانوني للأمم المتحدة، خاصة اتفاقية 1946 بشأن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة".
 
 
gnews

أحدث الأخبار

إربد

أخبار محلية وفد وزاري يتفقد مشروع وسط مدينة إربد

هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

أخبار محلية "تنظيم الطاقة" تطلع على سير العمل في مجمع المناصير الصناعي

العاصمة عمان

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد

تحذير من مديرية الأمن العام لجميع المواطنين

أخبار محلية الأمن العام : نتابع حسابات خارجية تستخدم صور قيادات نسائية أردنية بقصد التشهير

الأمم المتحدة تطالب بعمل دولي عاجل لوقف الوفيات في غزة

عربي ودولي الأمم المتحدة: ترحب بقرار القضاء الأميركي بشأن حصانة الاونروا

بلدية جرش توضح أسباب تأخر صرف رواتب 42 عامل وطن

أخبار محلية بلدية جرش تدرس إنارة الموقع الأثري لتعزيز الجذب السياحي

شعار نقابة المهندسين الأردنيين

أخبار محلية 300 مهندس ومهندسة يؤدون القسم القانوني

ذكرت القناة 15 الإسرائيلية أن طائرة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تجنبت أجواء فرنسا في طريقها إلى نيويورك بسبب أمر الجنائية الدولية باعتقاله. ووجهت المحكمة الجنائية الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقرا له

فلسطين نتنياهو: سنعيد جميع المحتجزين مع استمرار وجود الجيش داخل غزة



 
 





الأكثر مشاهدة