الامن العام : مخالفة وحجز مركبات هؤلاء السائقين

الوكيل الاخباري - أكد مندوب المعهد المروري النقيب عبد الرحمن قنيش، أن ارتكاب مخالفة المسير على شكل مواكب "الفاردات" يؤثر بشكل كبير على انسيابية الحركة المرورية ويتسبب بتأخير وصول المضطرين إلى وجهاتهم.

وأضاف إن المادة 34/ح من قانون السير رقم 49 لسنة 2008 وتعديلاته نصت على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 دينار ولا تزيد عن 100 دينار كل من ارتكب مخالفة المسير على شكل مواكب تؤدي إلى إعاقة حركه السير أو خروج جزء من أجسام الركاب من تلك المركبات في أثناء سيرها أو عدم تقيدها بالمسرب الأيمن كما نصت المادة 24 /أ من نفس القانون على حجز المركبة لمدة لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد عن 30 يوما في حال ارتكاب هذه المخالفة.