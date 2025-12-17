ترامب يشيد بويتكوف: الرجل المناسب للتسوية الأوكرانية

وأضاف: "لدي أشخاص آخرون رائعون في إبرام الصفقات، لكنك تضطر إلى خوض حرب عالمية ثالثة قبل إتمام الصفقة، وهذا ما لا نريده، الجميع يحب ويتكوف إنه مفاوض ممتاز، لكن الأهم أن الجميع يحبه. وأعتقد أننا سنكون قريبين جدا من (التسوية الأوكرانية) سنرى كيف ستسير الأمور.
وأضاف ترامب: "كنت أعتقد أن أسهل حرب يمكن تسويتها هي الحرب بين روسيا وأوكرانيا، لأنه لدي علاقة جيدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. هذه الحرب ما كانت لتحدث لو كنت رئيسا. لم تكن لتحدث أبدا، ولم تحدث طوال أربع سنوات. بوتين كان يفهم ذلك. لم تكن لتقع إطلاقا. لكن ستيف قام بعمل رائع".
-
