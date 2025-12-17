ترامب يشيد بويتكوف: الرجل المناسب للتسوية الأوكرانية

الوكيل الإخباري- أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، عن اعتقاده بقرب التوصل إلى تسوية للأزمة الأوكرانية، معتبرا أن المبعوث ستيف ويتكوف هو الرجل المناسب لإتمام هذه الصفقة.

