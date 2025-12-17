مسؤول أوكراني: وحدات الدفاع الجوي في حالة اشتباك في كييف

وتحدث شهود من رويترز عن وقوع انفجارات في المدينة.
وصدرت أيضا تحذيرات من غارات جوية في مناطق شمالي العاصمة.
-
أخبار متعلقة
-
ترامب يضيف 5 دول إلى قائمة حظر الدخول الأمريكي
-
الجزائر.. تعديل قانون الجنسية في أجندة البرلمان
-
ترامب يشيد بويتكوف: الرجل المناسب للتسوية الأوكرانية
-
ترامب يعلن فرض حصار على "ناقلات النفط الفنزويلية الخاضعة للعقوبات"
-
أمريكا .. مكافأة 50 ألف دولار للعثور على منفذ هجوم جامعة براون
-
فريق طبي يحقق معجزة في مصر
-
مجلس الأمن يناقش القضية الفلسطينية
-
بريطانيا تحذر مواطنيها ورعاياها من السفر والتواجد في مناطق عديدة بلبنان