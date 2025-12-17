مسؤول أوكراني: وحدات الدفاع الجوي في حالة اشتباك في كييف

06:26 ص

الوكيل الإخباري- قال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو على تطبيق تلغرام، إن وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية في حالة اشتباك في أحد الأحياء الشمالية للعاصمة، وذلك بعد أن حذّرت السلطات من هجوم محتمل بطائرات مسيّرة. اضافة اعلان





وتحدث شهود من رويترز عن وقوع انفجارات في المدينة.



وصدرت أيضا تحذيرات من غارات جوية في مناطق شمالي العاصمة.

