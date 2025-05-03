السبت 2025-05-03 02:47 م
 

الامن يكشف سبب التباطؤ المروري بمنطقة دوار الشعب

إدارة السير
ادارة السير
 
السبت، 03-05-2025 12:51 م

الوكيل الإخباري-   يشهد مخرج نفق المدينة الطبية الآن للسير المتجه نحو دوار الشعب واشارات الثامن، سقوط حمولة قلاب من الأتربة داخل النفق ،،، الامر الذي ادى لتباطؤ مروري ملموس في المكان .. حيث تقوم مجموعات ادارة السير بالتعامل مع الحركة المرورية فيما تقوم الجهات صاحبة الاختصاص بالتعامل مع ازالة الاتربة.

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راجين من الأخوة السائقين توخي الحيطة والحذر، واتباع ارشادات رقباء السير في الموقع

 
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