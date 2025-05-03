الامن يكشف سبب التباطؤ المروري بمنطقة دوار الشعب

الوكيل الإخباري- يشهد مخرج نفق المدينة الطبية الآن للسير المتجه نحو دوار الشعب واشارات الثامن، سقوط حمولة قلاب من الأتربة داخل النفق ،،، الامر الذي ادى لتباطؤ مروري ملموس في المكان .. حيث تقوم مجموعات ادارة السير بالتعامل مع الحركة المرورية فيما تقوم الجهات صاحبة الاختصاص بالتعامل مع ازالة الاتربة.

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