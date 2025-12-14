الأحد 2025-12-14 11:08 ص

قيمة حركات كليك ترتفع 75% منذ مطلع العام الحالي قياسا إلى 2024

البنك المركزي: نراجع المدفوعات غير المعتادة على "كليك" لمنع الاحتيال
كليك
الأحد، 14-12-2025 09:11 ص
الوكيل الإخباري-   زاد عدد مستخدمي خدمة كليك للتحويل الفوري بنهاية شهر تشرين الثاني الماضي، بنسبة تجاوزت 28%، ليصل إلى 2.09 مليون مستخدم، مقارنة بــ 1.63 مليون مستخدم للفترة ذاتها من 2024.اضافة اعلان


هذه الزيادة بعدد المستخدمين قابلها صعود بقيمة حركات خدمة كليك بنسبة 75%، خلال 11 شهرا من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتصل إلى 18.09 مليار دينار، مقابل 10.78 مليار دينار خلال فترة المقارنة.

وأيضا ارتفع أو بمعنى أكثر دقة تضاعفت عدد حركات خدمة كليك التي نفذها المستخدمون منذ مطلع العام الحالي، وحتى نهاية تشرين الثاني الماضي، إذ وصلت إلى 150.25 مليون حركة، من 73.96 مليون حركة، بالفترة ذاتها من 2024.

وشكلت حركات تحويل الأموال ما نسبته 76.3% من إجمالي الحوالات من خلال خدمة كليك، وبقيمة بلغت 13.81 مليار دينار، في الفترة بين كانون ثاني ونهاية تشرين الثاني من العام الحالي، بينما بلغت 8.880 مليار دينار، في 11 شهرا من 2024 وبنسبة 82% تقريبا.

وانخفضت قيمة متوسط حركات كليك في شهر تشرين الثاني من العام الحالي، بنسبة 19% لتصل إلى 106 دنانير، مقارنة بــ 131 دينارا بالفترة ذاتها من عام 2024.
 
 


