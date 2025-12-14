تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و20 قرشا، والبصل الناشف 15و30 قرشا، والبطاطا 15و30 قرشا، والبندورة 8 و15 قرشا، والجزر 40 و60 قرشا، والخيار 20 و40 قرشا، والزهرة 10 و25 قرشا، والليمون 50 و100 قرش، والموز البلدي 50 و85 قرشا.
