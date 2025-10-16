"اليرموك" تنظم فعالية باليوم العالمي للعصا البيضاء

الوكيل الإخباري- نظمت عمادة شؤون الطلبة في جامعة اليرموك، بالتعاون مع المدرسة الأسقفية العربية باربد فعاليات اليوم العالمي للعصا البيضاء، تأكيدا على التزام الجامعة بدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.

وتهدف الفعالية إلى إبراز أهمية العصا البيضاء كرمز للاستقلالية والأمان والتنقل الحر للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية وتسليط الضوء على حقوقهم ودورهم في المجتمع، وأهمية دمجهم وتمكينهم ليكونوا أفرادا فاعلين ومنتجين في بناء الوطن.