الخميس 2025-10-16 01:46 م
 

"اليرموك" تنظم فعالية باليوم العالمي للعصا البيضاء

جامعة اليرموك
جامعة اليرموك
 
الخميس، 16-10-2025 01:30 م

الوكيل الإخباري-   نظمت عمادة شؤون الطلبة في جامعة اليرموك، بالتعاون مع المدرسة الأسقفية العربية باربد فعاليات اليوم العالمي للعصا البيضاء، تأكيدا على التزام الجامعة بدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.

وتهدف الفعالية إلى إبراز أهمية العصا البيضاء كرمز للاستقلالية والأمان والتنقل الحر للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية وتسليط الضوء على حقوقهم ودورهم في المجتمع، وأهمية دمجهم وتمكينهم ليكونوا أفرادا فاعلين ومنتجين في بناء الوطن.


وانطلقت فعاليات اليوم بمسيرة طلابية من أمام مبنى رئاسة الجامعة باتجاه عمادة شؤون الطلبة بمشاركة عميد شؤون الطلبة الدكتور أحمد الشريفين والأب سمير إسعيد مؤسس المدرسة الأسقفية، وعدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وطلبة الجامعة والمدرسة تخللها عرض مجموعة من مشاهد التوعوية التي قدمها طلبة المدرسة تناولت قصة العصا البيضاء وأهميتها في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.

 
 
