السبت 2025-09-27 10:35 م
 

البترا تحتضن قمة عجائب الدنيا السبع الجديدة وتوقع اتفاقيات تعاون دولية

مدينة البترا
البترا
 
السبت، 27-09-2025 09:43 م

الوكيل الإخباري-   افتُتحت في مدينة البترا اليوم السبت، أعمال قمة عجائب الدنيا السبع الجديدة التي استمرت ثلاثة أيام، ضمن فعاليات يوم السياحة العالمي من الخامس والعشرين ولغاية السابع والعشرين من أيلول الحالي، برئاسة رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور فارس البريزات، وبمشاركة وفود رسمية ودبلوماسية رفيعة المستوى من عدد من الدول بينها الصين والبرازيل والمكسيك.

اضافة اعلان


واستهل البريزات الجلسات بكلمة رحّب فيها بالمشاركين، معرباً عن اعتزاز الأردن باستضافة هذا الحدث العالمي في مدينة البترا باعتبارها إحدى عجائب الدنيا السبع الجديدة وملتقى للحضارات الإنسانية عبر العصور.

 

وقال إن البترا ليست فقط موقعاً أثرياً مُدرجاً على قائمة التراث العالمي لليونسكو منذ عام 1985، بل هي أيضاً شاهدة على قيم التعايش والسلام ورسالة مفتوحة للعالم، وتعكس إرثاً حضارياً وإنسانياً يخص البشرية جمعاء.

 

وأكد أن انعقاد القمة في البترا يعكس المكانة التي تحظى بها المدينة الوردية على خارطة السياحة العالمية ودورها في بناء الجسور بين الشعوب من خلال الحوار الثقافي والتعاون الدولي.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

المركز الوطني للبحوث الزراعية

أخبار محلية مدير البحوث الزراعية يدعو لترسيخ الشراكة مع القطاع الخاص

صورة عامة للعاصمة عمان

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد

مدينة البترا

أخبار محلية البترا تحتضن قمة عجائب الدنيا السبع الجديدة وتوقع اتفاقيات تعاون دولية

د الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

عربي ودولي زيلينسكي يعلن تلقي أوكرانيا منظومة باتريوت للدفاع الجوي من إسرائيل

معبر الكرامة - طريبيل الحدودي البري بين الأردن والعراق

أخبار محلية الاتحاد الأوروبي يدين إغلاق إسرائيل معبر الكرامة

أحمد السقا

فن ومشاهير تفاصيل الحالة الصحية لأحمد السقا بعد الحادث المروري

مبنى نقابة الصحفيين الأردنيين

أخبار محلية "الصحفيين" تعلن بدء التقدم لمنح النقابة الجامعية

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

عربي ودولي وزير الخارجية الروسي: إسرائيل تسعى إلى "تفجير" الشرق الأوسط



 
 





الأكثر مشاهدة