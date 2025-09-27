البترا تحتضن قمة عجائب الدنيا السبع الجديدة وتوقع اتفاقيات تعاون دولية

واستهل البريزات الجلسات بكلمة رحّب فيها بالمشاركين، معرباً عن اعتزاز الأردن باستضافة هذا الحدث العالمي في مدينة البترا باعتبارها إحدى عجائب الدنيا السبع الجديدة وملتقى للحضارات الإنسانية عبر العصور.
-
أخبار متعلقة
-
الاتحاد الأوروبي يدين إغلاق إسرائيل معبر الكرامة
-
"الصحفيين" تعلن بدء التقدم لمنح النقابة الجامعية
-
بدء تقديم الطلبات الإلكترونية لطلبة إساءة الاختيار والمناقلات لمرحلة الدبلوم المتوسط
-
الطفيلة التقنية تفوز بمشروع بحثي ضمن برنامج حوار التعليم العالي
-
النجار: مركز عجلون الثقافي حاضنة للإبداع والشراكات الاستراتيجية
-
الخرابشة يستعرض فرص الاستثمار في الطاقة والتعدين خلال مشاركته بملتقى العراق للاستثمار
-
المنتدى العالمي للوسطية يعقد مؤتمرا حول تمكين الأسرة في المجتمعات المعاصرة
-
لقاء حواري يبحث استثمار المزايا الاقتصادية للطفيلة