البترا تحتضن قمة عجائب الدنيا السبع الجديدة وتوقع اتفاقيات تعاون دولية

الوكيل الإخباري- افتُتحت في مدينة البترا اليوم السبت، أعمال قمة عجائب الدنيا السبع الجديدة التي استمرت ثلاثة أيام، ضمن فعاليات يوم السياحة العالمي من الخامس والعشرين ولغاية السابع والعشرين من أيلول الحالي، برئاسة رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور فارس البريزات، وبمشاركة وفود رسمية ودبلوماسية رفيعة المستوى من عدد من الدول بينها الصين والبرازيل والمكسيك.

اضافة اعلان



واستهل البريزات الجلسات بكلمة رحّب فيها بالمشاركين، معرباً عن اعتزاز الأردن باستضافة هذا الحدث العالمي في مدينة البترا باعتبارها إحدى عجائب الدنيا السبع الجديدة وملتقى للحضارات الإنسانية عبر العصور.

وقال إن البترا ليست فقط موقعاً أثرياً مُدرجاً على قائمة التراث العالمي لليونسكو منذ عام 1985، بل هي أيضاً شاهدة على قيم التعايش والسلام ورسالة مفتوحة للعالم، وتعكس إرثاً حضارياً وإنسانياً يخص البشرية جمعاء.