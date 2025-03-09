البريد الأردني وبريد الإمارات يوقعان اتفاقية تعاون مشترك

الوكيل الإخباري- وقع البريد الأردني ومجموعة بريد الإمارات اتفاقية تعاون مشترك تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية في قطاع البريد والخدمات اللوجستية.



ووقع الاتفاقية من جانب البريد الأردني المدير العام هنادي الطيب، ومن الجانب الإماراتي الرئيس التنفيذي لمجموعة بريد الإمارات عبدالله الأشرم.

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