 
الأحد 2025-03-09 04:51 م
 

البريد الأردني وبريد الإمارات يوقعان اتفاقية تعاون مشترك

شعار البريد الأردني
البريد الأردني
 
الأحد، 09-03-2025 04:00 م

الوكيل الإخباري-   وقع البريد الأردني ومجموعة بريد الإمارات اتفاقية تعاون مشترك تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية في قطاع البريد والخدمات اللوجستية.

ووقع الاتفاقية من جانب البريد الأردني المدير العام هنادي الطيب، ومن الجانب الإماراتي الرئيس التنفيذي لمجموعة بريد الإمارات عبدالله الأشرم.

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يشار الى ان أهمية هذه الاتفاقية تأتي لدعم التكامل بين المؤسستين وتعزيز سبل العمل المشترك.

 
 
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