البريد الأردني وبريد الإمارات يوقعان اتفاقية تعاون مشترك

ووقع الاتفاقية من جانب البريد الأردني المدير العام هنادي الطيب، ومن الجانب الإماراتي الرئيس التنفيذي لمجموعة بريد الإمارات عبدالله الأشرم.
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