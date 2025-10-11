السبت 2025-10-11 01:31 م
 

سحبها وأسقطها أرضاً .. شاهدوا ماذا فعل أحد المعجبين بفنانة عالمية شهيرة (فيديو)

لا
تعبيرية
 
السبت، 11-10-2025 11:28 ص

الوكيل الإخباري-   شهد حفل المغنية الأميركية بيلي إيليش في ميامي لحظة صادمة، بعدما أقدم أحد الحاضرين على سحبها بعنف وطرحها أرضًا أثناء تفاعلها مع الجمهور قرب المسرح.

اضافة اعلان


وخلال أداء أغنيتها "Guess"، نزلت إيليش من المنصة لتحية المعجبين في الصفوف الأمامية داخل قاعة "كاسيا سنتر"، قبل أن يفاجئها رجل في الصف الثاني ويمسك بها بقوة، ما أدى إلى سقوطها قرب الحاجز الحديدي.


ورغم الموقف، استعادَت الفنانة الحائزة على 9 جوائز "غرامي" توازنها بسرعة وأكملت طريقها بثبات، وسط تصفيق ودهشة الحضور.


وتدخل الأمن على الفور، حيث تم سحب الرجل وطرده من القاعة.

 

 

لبنان 24 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ات

المرأة والجمال 9 عناصر غذائية ضرورية لشعر كثيف وصحي... احرصي عليها

البترا

أخبار محلية وزارة السياحة تستهدف إطلاق رحلات مدرسية إلى البترا ضمن برنامج "أردننا جنة"

مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أخبار محلية إعلان نتائج الدفعة الثالثة من مرشحي كليتي نسيبة المازنية ورفيدة الأسلمية

بلا

طب وصحة عارض شائع جداً قد ينذر بالإصابة بالسرطان

اى

طب وصحة مع اقتراب الشتاء.. ما فعالية "فيتامين سي" في علاج نزلات البرد؟

الجمهورية العربية المصرية

عربي ودولي وزيرا خارجية مصر والولايات المتحدة يبحثان ترتيبات قمة شرم الشيخ بشأن غزة

السودان

عربي ودولي 30 قتيلا في هجوم بمسيّرة في الفاشر غرب السودان

ر

طب وصحة الوحمة عند الرضع.. متى تختفي؟ ومتى تستدعي متابعة طبية؟



 
 





الأكثر مشاهدة