سحبها وأسقطها أرضاً .. شاهدوا ماذا فعل أحد المعجبين بفنانة عالمية شهيرة (فيديو)

الوكيل الإخباري- شهد حفل المغنية الأميركية بيلي إيليش في ميامي لحظة صادمة، بعدما أقدم أحد الحاضرين على سحبها بعنف وطرحها أرضًا أثناء تفاعلها مع الجمهور قرب المسرح.

وخلال أداء أغنيتها "Guess"، نزلت إيليش من المنصة لتحية المعجبين في الصفوف الأمامية داخل قاعة "كاسيا سنتر"، قبل أن يفاجئها رجل في الصف الثاني ويمسك بها بقوة، ما أدى إلى سقوطها قرب الحاجز الحديدي.



ورغم الموقف، استعادَت الفنانة الحائزة على 9 جوائز "غرامي" توازنها بسرعة وأكملت طريقها بثبات، وسط تصفيق ودهشة الحضور.



وتدخل الأمن على الفور، حيث تم سحب الرجل وطرده من القاعة.

