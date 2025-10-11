إليسا تُعلق على قضية فضل شاكر وتصريحها يُشعل مواقع التواصل (فيديو)

وخلال مؤتمر صحفي، قالت إليسا: "فضل شاكر من أهم الأصوات، وبشفق عليه، وما بقدر لومه، لأنه أكيد عنده ظروف خلّته يعمل هيك".
تصريحاتها أثارت جدلاً واسعًا على مواقع التواصل، حيث انقسمت الآراء بين متعاطف معها ومَن طالب بترك الأمر للقضاء والعدالة.
