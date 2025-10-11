السبت 2025-10-11 01:31 م
 

مشاجرة حادّة في تسجيل مسرّب منسوب لوائل كفوري وشانا عبود - فيديو

وائل كفوري
 
السبت، 11-10-2025 11:46 ص

الوكيل الإخباري-   تداولت مواقع التواصل تسجيلاً صوتياً منسوباً للفنان وائل كفوري يُظهر مشادة كلامية مع زوجته شانا عبود، تخللته اتهامات وانتقادات من جهتها، دون أن يُسمع صوت كفوري بوضوح، ما أثار شكوكاً حول صحة التسجيل.

ورغم الضجة، ظهرت شانا مؤخراً برفقة كفوري في مناسبة رسمية بإطلالة لافتة، مما يشير إلى استقرار علاقتهما، خاصة بعد نشر وائل صورة جمعته بزوجته وابنتهما. ولم يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن.

 

 

