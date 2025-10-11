مشاجرة حادّة في تسجيل مسرّب منسوب لوائل كفوري وشانا عبود - فيديو

ورغم الضجة، ظهرت شانا مؤخراً برفقة كفوري في مناسبة رسمية بإطلالة لافتة، مما يشير إلى استقرار علاقتهما، خاصة بعد نشر وائل صورة جمعته بزوجته وابنتهما. ولم يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن.
انّها كارما! اللّي ما عندو كرامة ما يسعى و لا يحاول انو يكون إنسان
شانا صارت وقت ترجعي على بيتك يا بيبي! دمّرتي حياة وائل و كل مشاريعو! دمرتي الإنسانية اللي كانت فيه! خربتي فريق عملو…. و شحطي المقرّبين منّو…. شو بعد بدّك؟ ولك… pic.twitter.com/Sjl19KH5yg
