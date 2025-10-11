ترامب: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة سيصمد.. وعودة المحتجزين الاثنين

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه واثق من أن وقف إطلاق النار في غزة "سيصمد"، مشيرا إلى وجود توافق بشأن المراحل التالية في خطته الخاصة لإنهاء الحرب في القطاع.

اضافة اعلان

وبين ترامب، الجمعة، أن المحتجزين لدى حركة (حماس) في غزة "سيعودون" يوم الاثنين، في إطار الاتفاق الجاري تنفيذه. وفي حديثه إلى الصحفيين في البيت الأبيض، قال إن هناك ما يقرب من 28 جثة سيتم استعادتها.

وأضاف أنه يعتقد أنه سيزور مصر وسيتحدث في وقت لاحق أمام الكنيست الإسرائيلي، قبل أن يعود إلى الولايات المتحدة يوم الثلاثاء.