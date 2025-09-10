البكار يتفقد مديريات عمل ويحث موظفيها على إنجاز معاملات المراجعين دون تأخير

وحث الوزير موظفي المديريات التي تفقدها خلال جولته التي رافقه فيها أمين عام الوزارة الدكتور عبد الحليم دوجان على ضرورة إنجاز معاملات المراجعين دون أي تأخير.
وأكد أن خدمة المواطنين والمستثمرين واصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص على سلم أولويات الوزارة، مشددا على أهمية الإسراع في حل أي خلل قد تؤدي إلى هدر وقت وجهد مراجعي الوزارة في مكاتب ومديريات العمل في الميدان.
واستمع البكار إلى إيجاز من مدراء المديريات حول واقع الخدمات التي تقدمها كل مديرية وما هي التحديات التي تواجه إنجاز أعمالها، كما استمع إلى ملاحظات المراجعين الذين التقاهم خلال جولته الميدانية.
والمديريات التي زارها الوزير مديرية العاملين في المنازل، وحدة سلطة الأجور، مديرية تشغيل وسط عمان، مديرية تفتيش وسط عمان ومكتب الإقامة والحدود.
-
أخبار متعلقة
-
اجتماع يناقش تعديلات قانون الجمارك 2025 وآليات العمل الرقابي المشترك
-
إطلاق حملة "بيئتنا مسؤوليتنا" في عجلون
-
نقابة المناجم والتعدين تشارك في دورة تدريبية بالقاهرة لتعزيز قدرات القيادات النقابية
-
العيسوي يعزي عشيرة النهار
-
وزير المياه يبحث والقائم بأعمال السفارة الأميركية التحديات المائية
-
"أوقاف البلقاء" تحتفل بذكرى المولد النبوي
-
إيرلندا تسهم بمليون يورو لدعم برامج اليونيسف في الأردن
-
وزارة التنمية الاجتماعية تتسلم درعاً تكريمياً