البكار يتفقد مديريات عمل ويحث موظفيها على إنجاز معاملات المراجعين دون تأخير

الوكيل الإخباري- تفقد وزير العمل الدكتور خالد البكار اليوم الأربعاء عدداً من مديريات العمل في العاصمة.

وحث الوزير موظفي المديريات التي تفقدها خلال جولته التي رافقه فيها أمين عام الوزارة الدكتور عبد الحليم دوجان على ضرورة إنجاز معاملات المراجعين دون أي تأخير.



وأكد أن خدمة المواطنين والمستثمرين واصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص على سلم أولويات الوزارة، مشددا على أهمية الإسراع في حل أي خلل قد تؤدي إلى هدر وقت وجهد مراجعي الوزارة في مكاتب ومديريات العمل في الميدان.



واستمع البكار إلى إيجاز من مدراء المديريات حول واقع الخدمات التي تقدمها كل مديرية وما هي التحديات التي تواجه إنجاز أعمالها، كما استمع إلى ملاحظات المراجعين الذين التقاهم خلال جولته الميدانية.