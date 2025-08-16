السبت 2025-08-16 07:54 م
 

البلبيسي تؤكد أهمية تمكين وتأهيل القيادات الحكومية

بدرية البلبيسي
بدرية البلبيسي
 
السبت، 16-08-2025 05:38 م

الوكيل الإخباري-    أكدت وزير الدولة لتطوير القطاع العام، المهندسة بدرية البلبيسي، أن تمكين وتأهيل القيادات الحكومية بمستوياتها كافة سيعزز من قدرة الحكومة على مواجهة تحديات الإدارة العامة، مشيرة إلى أن خارطة تحديث القطاع العام أولت أهمية كبيرة لمحور القيادات الحكومية والمستقبلية.

اضافة اعلان


وقالت البلبيسي، خلال جلسة في مؤتمر "الاتجاهات الحديثة في إدارة الموارد البشرية في ظل التحولات الرقمية"، الذي نظمته جمعية القيادات الإدارية الأردنية، اليوم السبت، إن خارطة تحديث القطاع العام لديها رؤية مستقبلية بأن يكون القطاع الحكومي متكاملا ومتعاونا، وقابلا للاستجابة للتطورات الحاصلة في العالم، وجاهزا للمستقبل، ويضع المواطن محور اهتمامه، لافتة إلى أن هذه الرؤية العريضة لا يمكن تحقيقها بدون قيادات مؤهلة على مستوى عال من الأداء.


وأضافت أن رؤية التحديث قامت بوضع إطار متكامل للقيادات الحكومية لا يقتصر فقط على آلية الاستقطاب والاختيار، إنما يركز على التنمية والتطوير المستمرين للقيادات، إضافة إلى تمكينهم وتحفيزهم، وصولا إلى تقييم الأداء والمساءلة، مشددة على ضرورة وجود بيئة داعمة للقائد تمكنه من تنفيذ المهام المطلوبة منه.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة

فلسطين 70 شهيدا في غزة خلال 24 ساعة

غرفة صناعة الأردن

أخبار محلية صناعة الأردن : حريصون على تعزيز علاقاتنا الاقتصادية مع دول الخليج

المفرق

أخبار محلية سكان حي الضاحية بالمفرق يطالبون بإنشاء مركز صحي

وفد إعلامي خليجي يزور بترا

أخبار محلية وفد إعلامي خليجي يزور بترا

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية توضيح حول موعد دوام المدارس الحكومية والخاصة بالاردن

تعبيرية

أخبار محلية وزير الطاقة: قانون الكهرباء الجديد لا يتضمن أي شرائح أو تعرفة جديدة للكهرباء

المهندسة الاء الرحاحلة

مناسبات المهندسة الاء الرحاحلة ماجستير بامتياز

غزة

فلسطين 11 شهيدا بينهم 5 من منتظري المساعدات شمال غرب قطاع غزة



 
 





الأكثر مشاهدة