البلقاء التطبيقية بالمركز الثاني محليًا و13 عربياً ببرنامج التبادل الطلابي العربي

الوكيل الإخباري- حققت جامعة البلقاء التطبيقية إنجازا كبيرا في برنامج التبادل الطلابي العربي للمجلس العربي للتدريب والإبداع الطلابي، حيث حصلت على المركز الثاني محليا، والمركز 13 على المستوى العربي.

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وهنأ رئيس الجامعة الدكتور أحمد فخري العجلوني، أسرة الجامعة على هذا الإنجاز المشرف، معبرا عن اعتزازه بالجهود المبذولة متطلعا إلى المزيد من النجاح والتفوق.



ومثل الجامعة في هذا البرنامج عميد كلية السلط للعلوم الإنسانية الدكتور عزيز الرحامنة، ضمن وفد المجلس العربي في الفعالية التي عقدت في جامعة ليبيا المفتوحة خلال الفترة من 15 إلى 20 نيسان 2025.



وتضمن برنامج التبادل العديد من ورش العمل والجلسات الحوارية التي هدفت إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي بين الطلاب العرب وتبادل الخبرات في مجالات مختلفة من العلوم والفنون.



وأكد الدكتور الرحامنة أن هذا التقدير يعكس جودة التعليم والابتكار التي تتميز بها جامعة البلقاء التطبيقية، مشددا على أهمية تعزيز فرص التبادل الطلابي كوسيلة أساسية لتطوير مهارات الطلاب ودعم روح الإبداع بينهم.