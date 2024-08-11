البنك المركزي يحذر المواطنين من جهات تقدم منح

وقالت الدائرة : "احرص على التحقق من مصداقية الروابط التي تقدم منح وبعثات دراسية وتأكد من صحتها من قبل الجهات الرسمية وتذكر بأنه وعيك بحميك".
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