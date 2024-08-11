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البنك المركزي يحذر المواطنين من جهات تقدم منح

البنك المركزي الأردني
البنك المركزي




 

الأحد، 11-08-2024 09:08 م
الوكيل الإخباري-  مجدي الباطية - حذرت دائرة حماية المستهلك المالي التابعة للبنك المركزي الاردني، الأحد، من جهات تقدم منح وبعثات دراسية.

وقالت الدائرة : "احرص على التحقق من مصداقية الروابط التي تقدم منح وبعثات دراسية وتأكد من صحتها من قبل الجهات الرسمية وتذكر بأنه وعيك بحميك".
gnews

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