البنك المركزي يحذر المواطنين من جهات تقدم منح

09:08 م

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الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - حذرت دائرة حماية المستهلك المالي التابعة للبنك المركزي الاردني، الأحد، من جهات تقدم منح وبعثات دراسية.



وقالت الدائرة : "احرص على التحقق من مصداقية الروابط التي تقدم منح وبعثات دراسية وتأكد من صحتها من قبل الجهات الرسمية وتذكر بأنه وعيك بحميك".