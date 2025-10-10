أسعار النفط تهبط وسط تراجع التوتر في الشرق الأوسط

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط إلى نحو 61.35 دولار للبرميل صباح يوم الجمعة، موسّعة خسائرها من الجلسة السابقة مع تراجع علاوات المخاطر الجيوسياسية في أعقاب التقدم في محادثات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.
كما انخفضت أسعار خام برنت إلى 64.8 دولاراً للبرميل، بعد أن أغلق منخفضاً بنسبة 1.6 بالمئة يوم الخميس، وفقا لموقع (بلومبيرغ) الاقتصادي.
وعلى أساس أسبوعي، تبقى أسعار الخامين مرتفعة بنحو 1.2 بالمئة، بعد الهبوط الحاد الذي سجلته الأسبوع الماضي.
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع الإنتاج الصناعي في السعودية
-
روسيا: احتياطيات النقد الأجنبي تسجل مستوى قياسيا
-
تراجع الأسهم الأوروبية بفعل خسائر قطاع البنوك
-
تراجع الإسترليني مقابل الدولار واليورو
-
استقرار أسعار النفط عالميا
-
انخفاض أسعار الذهب عالميا
-
الدولار يتجه لتسجيل أفضل أسبوع في عام مستفيدا من ضعف الين
-
رابطة السياحة الأمريكية تقدّر خسائرها الإجمالية بسبب الإغلاق بنحو مليار دولار أسبوعيا