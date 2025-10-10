الجمعة 2025-10-10 11:53 ص
 

أسعار النفط تهبط وسط تراجع التوتر في الشرق الأوسط

الجمعة، 10-10-2025 10:01 ص

الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار النفط مسجلة أكبر انخفاض أسبوعي لها، وسط تفاؤل حذر بشأن تراجع التوترات في الشرق الأوسط، وتوقعات الإمدادات.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط إلى نحو 61.35 دولار للبرميل صباح يوم الجمعة، موسّعة خسائرها من الجلسة السابقة مع تراجع علاوات المخاطر الجيوسياسية في أعقاب التقدم في محادثات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.


كما انخفضت أسعار خام برنت إلى 64.8 دولاراً للبرميل، بعد أن أغلق منخفضاً بنسبة 1.6 بالمئة يوم الخميس، وفقا لموقع (بلومبيرغ) الاقتصادي.


وعلى أساس أسبوعي، تبقى أسعار الخامين مرتفعة بنحو 1.2 بالمئة، بعد الهبوط الحاد الذي سجلته الأسبوع الماضي.


بترا

 
 
