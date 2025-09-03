الأربعاء 2025-09-03 10:17 ص
 

"البيئة": ترخيص منشأتين لجمع بطاريات المركبات المستهلكة تمهيدًا لتصديرها

بطارية سيارة كهربائية
بطارية سيارة كهربائية
 
الأربعاء، 03-09-2025 08:31 ص

الوكيل الإخباري-   قالت وزارة البيئة، إنها اتخذت سلسلة إجراءات لتنظيم إدارة بطاريات السيارات الكهربائية والهجينة "المستهلكة"، شملت الترخيص والتخزين والنقل والتصدير، بما يتوافق مع المعايير البيئية الدولية.

اضافة اعلان


وأضافت الوزارة إنه تم ترخيص منشأتين لجمع هذه البطاريات تمهيداً لتصديرها خارج المملكة، وفقاً للإجراءات المعتمدة في اتفاقية "بازل" لنقل النفايات عبر الحدود، إضافة إلى ترخيص عدد من المركبات المجهزة لنقل البطاريات إلى مركز معالجة النفايات الخطرة في سواقة.


وأوضحت أنه تم السماح لوكالات السيارات بتخزين البطاريات الكهربائية والهجينة المستهلكة التي تم استبدالها من خلالهم تمهيداً لتصديرها إلى الخارج.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

القوات المسلحة الاردنية

أخبار محلية المنطقة العسكرية الشرقية تحبط ثلاث محاولات تهريب في مواقع مختلفة

74

منوعات كيوتو في الخريف: تجربة لا تُفوّت بين ألوان الطبيعة وعبق التاريخ

4

فن ومشاهير نتفليكس تقدم باقة مميزة من الأفلام في سبتمبر 2025

جانب من الاستقبال

أخبار محلية رئيس الوزراء يستقبل رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية

وم

منوعات النمل يغزو منزلك؟ إليك الحل النهائي بأدوات متوفرة في كل بيت

خمو

منوعات خطوات بسيطة تحمي الكتان من التجعّد بعد الغسيل أو التخزين

العاملة هبة محمد خليل

خاص بالوكيل بشرى سارة لعاملة نظافة البشير هبة عبر برنامج الوكيل - فيديو

فغلن

منوعات هجوم مفاجئ من أبقار يودي بحياة متنزّه مسن في جبال الألب



 
 





الأكثر مشاهدة