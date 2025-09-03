"البيئة": ترخيص منشأتين لجمع بطاريات المركبات المستهلكة تمهيدًا لتصديرها

وأضافت الوزارة إنه تم ترخيص منشأتين لجمع هذه البطاريات تمهيداً لتصديرها خارج المملكة، وفقاً للإجراءات المعتمدة في اتفاقية "بازل" لنقل النفايات عبر الحدود، إضافة إلى ترخيص عدد من المركبات المجهزة لنقل البطاريات إلى مركز معالجة النفايات الخطرة في سواقة.
وأوضحت أنه تم السماح لوكالات السيارات بتخزين البطاريات الكهربائية والهجينة المستهلكة التي تم استبدالها من خلالهم تمهيداً لتصديرها إلى الخارج.
