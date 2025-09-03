"البيئة": ترخيص منشأتين لجمع بطاريات المركبات المستهلكة تمهيدًا لتصديرها

الوكيل الإخباري- قالت وزارة البيئة، إنها اتخذت سلسلة إجراءات لتنظيم إدارة بطاريات السيارات الكهربائية والهجينة "المستهلكة"، شملت الترخيص والتخزين والنقل والتصدير، بما يتوافق مع المعايير البيئية الدولية.

وأضافت الوزارة إنه تم ترخيص منشأتين لجمع هذه البطاريات تمهيداً لتصديرها خارج المملكة، وفقاً للإجراءات المعتمدة في اتفاقية "بازل" لنقل النفايات عبر الحدود، إضافة إلى ترخيص عدد من المركبات المجهزة لنقل البطاريات إلى مركز معالجة النفايات الخطرة في سواقة.