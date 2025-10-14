"التربية" تحتفي باليوم العالمي للحد من مخاطر الكوارث

واحتضنت مدرسة قيساريا الأساسية للبنات حفلا مركزيا، جسد عمق الشراكة بين القطاعات الرسمية والمنظمات الدولية والمجتمع المحلي، حيث رعى الحفل مدير إدارة التخطيط والبحث التربوي في الوزارة الدكتور فيصل الهواري مندوبا عن أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية، بحضور مدير التربية والتعليم للواء الجامعة الدكتور مازن هدريس.
