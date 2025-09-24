الأربعاء 2025-09-24 11:37 ص
 

التربية : تحويل أجور العاملين في امتحان الثانوية العامة إلى البنوك

وزارة التربية والتعليم
الأربعاء، 24-09-2025 11:32 ص
الوكيل الإخباري-  مجدي الباطية -  أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تحويل أجور العاملين في امتحان الثانوية العامة للدورة الامتحانية  2007، "المراقبة والتصحيح والفرز  " ،إلى البنوك اليوم.اضافة اعلان


وقال الناطق الاعلامي باسم الوزارة محمود حياصات إن الوزارة حولت المستحقات المالية للعاملين في امتحان الثانوية العامة الدورة الامتحانية 2007  اليوم إلى البنوك المحولة رواتبهم اليها، داعيًا إياهم مراجعتها لاستلام مستحقاتهم.
 
 
