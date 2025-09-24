التربية : تحويل أجور العاملين في امتحان الثانوية العامة إلى البنوك

وقال الناطق الاعلامي باسم الوزارة محمود حياصات إن الوزارة حولت المستحقات المالية للعاملين في امتحان الثانوية العامة الدورة الامتحانية 2007 اليوم إلى البنوك المحولة رواتبهم اليها، داعيًا إياهم مراجعتها لاستلام مستحقاتهم.
