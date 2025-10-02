حوارية حول التوسع في برامج الطاقة المتجددة

وقال حمزة خلال مشاركته في جلسة حوارية نظمها المنتدى الاقتصادي الأردني أخيرا حول التوسع في برامج الطاقة المتجددة، إن الصندوق أسهم بشكل ملموس في زيادة أعداد المواطنين المستخدمين للطاقة المتجددة، من خلال برامج متخصصة ساعدت على خفض كلف الطاقة وتعزيز الاعتماد على المصادر البديلة.
وبحسب بيان صدر عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الخميس، أشار إلى أن أبرز التحديات تكمن في استدامة البرامج وتوسيع الشرائح المستفيدة وتنويع المبادرات بما يخدم مختلف القطاعات، ولا سيما القطاع الصناعي الذي يشكّل أحد محاور استراتيجية الصندوق.
وعرض خلال الجلسة الحوارية أبرز برامج ومبادرات الصندوق ورؤيته الاستراتيجية في دعم مسيرة التحول الطاقي في المملكة، وتقديم دراسات التدقيق الطاقي ودعم الشركات المتخصصة.
كما عرض لأبرز برامج الصندوق الموجهة لمختلف القطاعات، بما في ذلك الحكومية، السياحية، الزراعية، التعليمية، الصحية، البلديات، ودور العبادة.
