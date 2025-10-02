الخميس 2025-10-02 11:36 ص
 

حوارية حول التوسع في برامج الطاقة المتجددة

وزارة الطاقة والثروة المعدنية
وزارة الطاقة
 
الخميس، 02-10-2025 09:44 ص

الوكيل الإخباري-    أكد المدير التنفيذي لصندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، رسمي حمزة، التزام الصندوق بمواصلة جهوده في تعزيز التنافسية الاقتصادية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر التوسع في برامج الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

اضافة اعلان


وقال حمزة خلال مشاركته في جلسة حوارية نظمها المنتدى الاقتصادي الأردني أخيرا حول التوسع في برامج الطاقة المتجددة، إن الصندوق أسهم بشكل ملموس في زيادة أعداد المواطنين المستخدمين للطاقة المتجددة، من خلال برامج متخصصة ساعدت على خفض كلف الطاقة وتعزيز الاعتماد على المصادر البديلة.


وبحسب بيان صدر عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الخميس، أشار إلى أن أبرز التحديات تكمن في استدامة البرامج وتوسيع الشرائح المستفيدة وتنويع المبادرات بما يخدم مختلف القطاعات، ولا سيما القطاع الصناعي الذي يشكّل أحد محاور استراتيجية الصندوق.


وعرض خلال الجلسة الحوارية أبرز برامج ومبادرات الصندوق ورؤيته الاستراتيجية في دعم مسيرة التحول الطاقي في المملكة، وتقديم دراسات التدقيق الطاقي ودعم الشركات المتخصصة.


كما عرض لأبرز برامج الصندوق الموجهة لمختلف القطاعات، بما في ذلك الحكومية، السياحية، الزراعية، التعليمية، الصحية، البلديات، ودور العبادة.

 

ولفت إلى أن حجم الاستثمارات المنفذة في هذا القطاع بلغ نحو 3.6 مليون دينار، فيما تجاوزت الاستثمارات في القطاع المنزلي 40 مليون دينار.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

6

فن ومشاهير أحمد السقا في ظهوره الأول بعد الحادث الأليم-صورة

أصدرت أمانة عمّان الكبرى تعليمات لضبط المخالفات والاعتداءات على الحدائق العامة والمتنزهات، والفضاءات الحضرية لسنة 2025. وتضمنت التعليمات إعداد خطة تفتيش ومراقبة للحدائق العامة والمتنزهات، والفضاءات ا

أخبار محلية الأمانة تصدر تعليمات لضبط المخالفات والاعتداءات على الحدائق والمتنزهات

ازمة سير

أخبار محلية المعهد المروري يدعو السائقين لاستخدام الغماز

ف

فن ومشاهير إليسا توثق رحلتها مع السرطان وتوجه رسالة دعم للمصابين

غزة

فلسطين شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على مناطق في قطاع غزة

وزارة العمل

أخبار محلية وزير العمل يزور مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل المغريي

فافا

فن ومشاهير فنانة مصرية شهيرة تتعرض للسرقة والطرد بعد فقدان إخوتها – صورة

الدكتور نذير عبيدات

خاص بالوكيل رئيس الجامعة الاردنية يوضح بشأن فحص المستوى



 
 





الأكثر مشاهدة