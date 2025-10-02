الخميس 2025-10-02 02:26 م
 

الصناعة والتجارة": 228 مليون دينار الدعم المقدر للقمح والأعلاف العام الحالي

وزارة الصناعة والتجارة والتموين
وزارة الصناعة والتجارة والتموين
 
الخميس، 02-10-2025 11:45 ص

الوكيل الإخباري-   أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين أن رقابتها مستمرة على المخابز والمطاحن لضمان الالتزام بتوفير الخبز للمواطنين بالأسعار المحددة دون أي مخالفات وبالشكل الذي يضمن الاستخدامات السليمة للطحين المدعوم.

وقالت الوزارة في بيان، الخميس، إن الهدف من دعم القمح المباع للمخابز لإنتاج الطحين هو تثبيت أسعار الخبز المحددة من قبل الحكومة والبالغة 32 قرشا للخبز الكبير " الكماج " و35 قرشا للخبز المشروح و40 قرشا للخبز الصغير.


وأشارت إلى أن المخابز ملزمة بتوفير الخبز الحجم الكبير حتى الساعة الثامنة مساء مع السماح لها بإنتاج الأصناف الأخرى ويترك الخيار للمشتري.


وبينت الوزارة أن إجمالي المبلغ المخصص لدعم القمح والمواد العلفية " الشعير والنخالة " للعام الحالي يبلغ حوالي 228 مليون دينار منها 139 مليون دينارا لتثبيت أسعار الخبز و70 مليونا لدعم الشعير و19 مليونا لدعم مادة النخالة، مشيرة إلى أن الدعم المخصص لتثبيت أسعار الخبز يشمل بيع الطحين بالأسعار المدعومة للمخابز وكذلك مخصصات مالية مباشرة شهريا تصرف للمخابز الحجرية المستفيدة من الدعم وعددها 1050 مخبزا ضمن ضوابط واشتراطات محددة بما في ذلك سحوباتها من الطحين المدعوم.


وأشارت إلى أن تكلفة طن القمح تبلغ حاليا 252 دينارا ويباع للمطاحن بـ 139 دينار لتثبيت أسعار الخبز وبذلك يبلغ فرق دعم كل طن قمح 113 دينارا.

 
 
