وزير العمل يزور مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل المغريي

11:03 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/748334 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- زار رئيس مجلس إدارة مؤسسة التدريب المهني/وزير العمل الدكتور خالد البكار مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل في إحدى مدن المهن والكفاءات في المغرب الموجود في مدينة تمسنا بالقرب من العاصمة المغربية الرباط. اضافة اعلان





واطلع الوزير على المهن التي يركز عليها في التدريب المهني في المملكة المغربية كالزراعة وصيانة السيارات والقطاع السياحي وغيرها من القطاعات.



وبحث الوزير بحضور السفيرة الأردنية لدى المملكة المغربية جمانة غنيمات ومدير عام مؤسسة التدريب المهني الدكتور أحمد غرايبة مع المدير العام مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لبنى اطريشا أوجه التعاون المشترك في مجال التدريب المهني بين البلدين الشقيقين.



واتفق الجانبان على أهمية تبادل الخبراء والزيارات والتوأمة بين المؤسسات المغربية المعنية بالتكوين المهني ومؤسسة التدريب المهني في الأردن.



وقال البكار إن التجربة المغربية غنية جدا في التدريب المهني واليوم تأتي زيارته للاستفادة من الخبرات المغربية والنتائج التي حققوها في هذا المجال.



وأعرب عن تقدير الأردن حكومة وشعبا للمنحة التي قدمها جلالة الملك محمد السادس بتأسيس معهد تدريب مهني أردني مغربي في الأردن التي جاءت ثمرة للعلاقات الأخوية التي تربطه بأخيه جلالة الملك عبد الله الثاني، مشيدا بتعاون وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات المغربي يونس السكوري.



وأضاف أن المنحة المغربية دليل على عمق العلاقات الأخوية التاريخية، مشيرا إلى أن كلا المملكتين رمزا للأمن والإستقرار.



وأكد البكار أن تجارب ودراسات المغرب ثرية والحكومة حريصة على الاستفادة حول شكل ومخرجات التدريب المهني، في ظل وجود انماط جديدة تزيد من مشاركة المرأة الاقتصادية وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة.