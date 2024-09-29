التربية تدعو لاستكمال إجراءات الابتعاث للمستفيدين من مكرمة المعلمين اليوم

بإرفاق الوثائق التالية عبر الرابط https://apps.moe.gov.jo/app/studentscompleting/default.aspx
شهادة عدم محكومية.
العقد الخاص بالطالب المبعوث (يتم ختم العقد من أقرب مديرية تربية وتعليم للطالب).
الشهادة العدلية الصادرة من كاتب العدل.
الإيصالات المالية للفصل الأول من العام الدراسي 2024 / 2025 مختومة من الجامعة حسب الأصول أو ما يعادلها.
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