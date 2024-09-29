التربية تدعو لاستكمال إجراءات الابتعاث للمستفيدين من مكرمة المعلمين اليوم

الوكيل الإخباري- دعت وزارة التربية والتعليم أبناء المعلمين الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية لعام 2024 أو ما يعادلها المرشحون للاستفادة من بعثات أبناء المعلمين (درجة #البكالوريوس) اعتبارًا من الفصل الأول من العام الجامعي 25/24 لاستكمال إجراءات الإبتعاث حسب الأصول اعتبارًا من صباح اليوم الأحد ولغاية نهاية دوام يوم الأحد 2024/10/27.

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بإرفاق الوثائق التالية عبر الرابط https://apps.moe.gov.jo/app/studentscompleting/default.aspx

شهادة عدم محكومية.

سند الكفالة: (ينظم سند الكفالة مع الموفد وكفيله لدى كاتب العدل )، ويتم ختم السند من أقرب مديرية تربية وتعليم للطالب.



العقد الخاص بالطالب المبعوث (يتم ختم العقد من أقرب مديرية تربية وتعليم للطالب).

الشهادة العدلية الصادرة من كاتب العدل.



الإيصالات المالية للفصل الأول من العام الدراسي 2024 / 2025 مختومة من الجامعة حسب الأصول أو ما يعادلها.