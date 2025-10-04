قمر الحصاد المذهل.. ليلة نادرة لا تنسى هذا موعدها

الوكيل الإخباري- ضع علامة على 6 أكتوبر 2025، ففي هذا التاريخ سيظهر قمر الحصاد في مشهد فلكي نادر لا يتكرر كثيرًا، حيث يحل في أكتوبر بدلًا من موعده التقليدي في سبتمبر، وهو أمر لم يحدث سوى 18 مرة بين عامي 1970 و 2050.



ما هو قمر الحصاد؟

قمر الحصاد هو البدر الأقرب إلى موعد الاعتدال الخريفي (22 أو 23 سبتمبر)، ويُعد رمزًا قديمًا للخصوبة والوفرة، إذ كان يُستخدم قديمًا لإضاءة الحقول خلال موسم الحصاد.

لماذا 2025 مميز؟

في عام 2025، سيظهر قمر الحصاد في 6 أكتوبر، لأن بدر سبتمبر كان بعيدًا جدًا عن الاعتدال الخريفي.

هذه الظاهرة نادرة، وآخر مرة حدث فيها كانت عام 2020، ولن تتكرر بعد 2025 إلا في عام 2028.



أين ومتى يمكن مشاهدته؟

سيُرى بوضوح في معظم أنحاء العالم:

أمريكا الشمالية: مشهد واضح ومشرق بعد الغروب.

أوروبا وشمال إفريقيا والشرق الأوسط: رؤية ممتازة مساء 6 أكتوبر.

آسيا: يظهر القمر بوضوح في اليابان، الصين، والهند.

نصف الكرة الجنوبي: القمر سيكون مرئيًا، لكن بأهمية تقليدية أقل.



توقيت الشروق "المخادع"

قمر الحصاد يشتهر بأنه يشرق في توقيت شبه ثابت لعدة أيام، بخلاف الأقمار الأخرى التي تتأخر بـ50 دقيقة يوميًا.

مثلاً في بوسطن:

5 أكتوبر: 5:32 م

6 أكتوبر: 5:55 م

7 أكتوبر: 6:20 م



القمر العملاق

قمر أكتوبر سيكون أيضًا من نوع "القمر العملاق"، أي عندما يكون القمر في أقرب نقطة له من الأرض، ما يجعله يبدو أكبر وأكثر إشراقًا في السماء.



خلفية ثقافية

في ثقافات السكان الأصليين لأمريكا، كان قمر الحصاد إشارة أخيرة لجني المحاصيل قبل الشتاء. واليوم، لا يزال يمثل رمزًا للارتباط بالطبيعة، والتجدد، والتأمل.



🌓 ليلة 6 أكتوبر 2025 ستكون فرصة نادرة لمراقبة واحد من أجمل مشاهد السماء.



سواء كنت من عشاق التصوير الفلكي أو التأمل تحت ضوء القمر، لا تفوّت هذا الحدث الذي يجمع بين العلم، والتاريخ، والثقافة.