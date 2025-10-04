السبت 2025-10-04 12:15 م
 

فيديو صادم.. تركي يشاهد لحظات مصرع زوجته في مصعد

ة
بيلين ياشوت كيغا
 
السبت، 04-10-2025 09:48 ص

الوكيل الإخباري-  تحوّلت لحظة اعتيادية إلى مأساة في مدينة مرسين جنوب تركيا، حيث توفيت الشابة بيلين ياشوت كيغا بعد سقوط مصعد سكني بشكل مفاجئ أثناء محاولتها النزول من الطابق السابع مساء الثلاثاء.

اضافة اعلان


وبحسب وسائل إعلام تركية، توقف المصعد بشكل مفاجئ في الطابق الثاني بسبب عطل تقني، قبل أن ينهار إلى أسفل المبنى. زوج الضحية، الذي كان بانتظارها في الطابق الأول، حاول فتح الباب لإنقاذها قبل وصول فرق الطوارئ، إلا أنه أصيب في قدمه ولم يتمكن من إخراجها.


الحادث أثار موجة تعاطف واسعة على مواقع التواصل، خاصة أن الضحية أم لطفل لم يتجاوز عامه الأول. وأكدت الشرطة أن سكان المبنى كانوا قد تقدموا بشكاوى متكررة من أعطال المصعد، فيما تبين أن شركة صيانة كانت قد تدخّلت مؤخرًا لإصلاحه.


تم توقيف 3 أشخاص حتى الآن، بينهم عمال صيانة وفنيون، وبدأت السلطات تحقيقًا موسّعًا في أسباب الانهيار.

 

 

ارم نيوز 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

لى

طب وصحة 3 إضافات بسيطة لتحويل قهوتك الصباحية إلى مشروب صحي

ىاىا

طب وصحة تمرين بسيط بعد الوجبات يخفض السكر في الدم ويحسن صحتك العامة

اففافا

طب وصحة روتين بسيط يخلصك من نوبات القلق في دقائق

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

فلسطين عباس: يجب الالتزام الفوري بوقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين والأسرى

تع

فن ومشاهير فيديو مؤثر لمصطفى قمر يعتذر لطفلة فلسطينية يشعل مواقع التواصل

قيادي في حماس: جاهزون لبدء مفاوضات فورا لاستكمال كافة القضايا

فلسطين قيادي في حماس: جاهزون لبدء مفاوضات فورا لاستكمال كافة القضايا

اغ

فن ومشاهير باسم ياخور وسامر المصري يجتمعان في "النويلاتي" برمضان 2026

غزة

فلسطين انتشال جثامين 5 شهداء إثر غارة إسرائيلية بمدينة غزة



 
 





الأكثر مشاهدة