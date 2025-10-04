فيديو صادم.. تركي يشاهد لحظات مصرع زوجته في مصعد

الوكيل الإخباري- تحوّلت لحظة اعتيادية إلى مأساة في مدينة مرسين جنوب تركيا، حيث توفيت الشابة بيلين ياشوت كيغا بعد سقوط مصعد سكني بشكل مفاجئ أثناء محاولتها النزول من الطابق السابع مساء الثلاثاء.

وبحسب وسائل إعلام تركية، توقف المصعد بشكل مفاجئ في الطابق الثاني بسبب عطل تقني، قبل أن ينهار إلى أسفل المبنى. زوج الضحية، الذي كان بانتظارها في الطابق الأول، حاول فتح الباب لإنقاذها قبل وصول فرق الطوارئ، إلا أنه أصيب في قدمه ولم يتمكن من إخراجها.



الحادث أثار موجة تعاطف واسعة على مواقع التواصل، خاصة أن الضحية أم لطفل لم يتجاوز عامه الأول. وأكدت الشرطة أن سكان المبنى كانوا قد تقدموا بشكاوى متكررة من أعطال المصعد، فيما تبين أن شركة صيانة كانت قد تدخّلت مؤخرًا لإصلاحه.



تم توقيف 3 أشخاص حتى الآن، بينهم عمال صيانة وفنيون، وبدأت السلطات تحقيقًا موسّعًا في أسباب الانهيار.





📌Kıyga'nın 7'nci katta bindiği asansörün 2'nci katta arızalandığı, eşi Gökhan Kıyga'nın bu kata indiği ancak halatın kopması nedeniyle kabinin düştüğü yer aldı. ❗Mersin'de Pelin Kıyga'nın hayatını kaybettiği asansör kazasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.📌Kıyga'nın 7'nci katta bindiği asansörün 2'nci katta arızalandığı, eşi Gökhan Kıyga'nın bu kata indiği ancak halatın kopması nedeniyle kabinin düştüğü yer aldı. pic.twitter.com/jnmnzo9HG7 October 1, 2025