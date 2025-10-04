فيديو صادم.. تركي يشاهد لحظات مصرع زوجته في مصعد

وبحسب وسائل إعلام تركية، توقف المصعد بشكل مفاجئ في الطابق الثاني بسبب عطل تقني، قبل أن ينهار إلى أسفل المبنى. زوج الضحية، الذي كان بانتظارها في الطابق الأول، حاول فتح الباب لإنقاذها قبل وصول فرق الطوارئ، إلا أنه أصيب في قدمه ولم يتمكن من إخراجها.
الحادث أثار موجة تعاطف واسعة على مواقع التواصل، خاصة أن الضحية أم لطفل لم يتجاوز عامه الأول. وأكدت الشرطة أن سكان المبنى كانوا قد تقدموا بشكاوى متكررة من أعطال المصعد، فيما تبين أن شركة صيانة كانت قد تدخّلت مؤخرًا لإصلاحه.
تم توقيف 3 أشخاص حتى الآن، بينهم عمال صيانة وفنيون، وبدأت السلطات تحقيقًا موسّعًا في أسباب الانهيار.
📌Kıyga'nın 7'nci katta bindiği asansörün 2'nci katta arızalandığı, eşi Gökhan Kıyga'nın bu kata indiği ancak halatın kopması nedeniyle kabinin düştüğü yer aldı. pic.twitter.com/jnmnzo9HG7
-
أخبار متعلقة
-
قمر الحصاد المذهل.. ليلة نادرة لا تنسى هذا موعدها
-
ابنتا طبيب ترامب الراحل تكشفان سراً صادماً عنه
-
كلبة بوليسية تنقذ مدربها في بريطانيا وتحصد جائزة الشجاعة - صور
-
روائح يومية قد تجذب الثعابين إلى منزلك دون أن تدري
-
تكريم سيدة معمّرة على متن الخطوط الجوية السورية - فيديو
-
كولومبيا .. وفاة بطل كمال الأجسام ييفر أسبريا عن 22 عامًا
-
موعد رمضان 2026 فلكيا.. ومتى يكون أول أيام الصيام؟
-
أمير صربيا يتزوج طبيبة أسنان من عامة الشعب (صور)