"التربية" تعلن عن الدفعة الثانية من مرشحي قروض إسكان المعلمين

وقالت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، إنه يتوجب على المرشحين إحضار الوثائق المطلوبة للحصول على القرض، ومراجعة مديرية صندوق إسكان موظفي وزارة التربية والتعليم في مبنى وزارة التربية والتعليم - العبدلي، اعتبارا من صباح يوم الأحد الموافق 19-01-2025، لاستكمال إجراءات الحصول على القرض.
وأكدت أنه سيتم نشر أسماء المرشحين والوثائق المطلوبة للحصول على القرض على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم.
-
أخبار متعلقة
-
"العلوم والتكنولوجيا" تمنح الحمادشة الدكتوراه الفخرية في الصيدلة
-
نظام جديد لترخيص أنشطة المشتقات البترولية
-
إقرار نظام التنظيم الإداري لوزارة الاستثمار
-
القبض على 12 مروجاً وتاجراً للمخدرات من بينهم مصنفان خطران
-
الحكومة ترفع سعر الديزل والبنزين 90
-
إقرار تعليمات وصف وتصنيف الوظائف في القطاع العام
-
الحكومة تصدر جملة من القرارات
-
ولي العهد: الحمد لله على نعمه التي لا تحصى