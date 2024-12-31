 
الثلاثاء 2024-12-31 05:28 م
 

"التربية" تعلن عن الدفعة الثانية من مرشحي قروض إسكان المعلمين

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
الثلاثاء، 31-12-2024 05:02 م

الوكيل الإخباري-    أصدرت وزارة التربية والتعليم، أسماء المرشحين للدفعة الثانية لقروض إسكان المعلمين للعام 2024، وعددهم 156مرشحا.

اضافة اعلان


وقالت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، إنه يتوجب على المرشحين إحضار الوثائق المطلوبة للحصول على القرض، ومراجعة مديرية صندوق إسكان موظفي وزارة التربية والتعليم في مبنى وزارة التربية والتعليم - العبدلي، اعتبارا من صباح يوم الأحد الموافق 19-01-2025، لاستكمال إجراءات الحصول على القرض.
وأكدت أنه سيتم نشر أسماء المرشحين والوثائق المطلوبة للحصول على القرض على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم.

 
gnews

أحدث الأخبار

جائزة الحسن للشباب

أخبار محلية اتفاقيتان بين "جائزة الحسن للشباب" و"دار الإحسان"

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية "التربية" تعلن عن الدفعة الثانية من مرشحي قروض إسكان المعلمين

جامعة العلوم والتكنولوجيا

أخبار محلية "العلوم والتكنولوجيا" تمنح الحمادشة الدكتوراه الفخرية في الصيدلة

شعار القوات المسلحة الأردنية

شؤون برلمانية مذكرة نيابية لتحسين أوضاع المتقاعدين العسكريين

مصفاة بترول

أخبار محلية نظام جديد لترخيص أنشطة المشتقات البترولية

وزارة الاستثمار

أخبار محلية إقرار نظام التنظيم الإداري لوزارة الاستثمار

مديرية الأمن العام

أخبار محلية القبض على 12 مروجاً وتاجراً للمخدرات من بينهم مصنفان خطران

محطة محروقات

أخبار محلية الحكومة ترفع سعر الديزل والبنزين 90



 




الأكثر مشاهدة