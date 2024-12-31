التربية تعلن قوائم الترقية لرتب الموظفين والموظفات

وبينت الوزارة أن الترقيات شملت 4965 معلمًا ومعلمة وإداريًا وإدارية، شملت جميع الرتب؛ حيث تقرر ترقية 4050 لرتبة معلم مساعد/ إداري تربوي مساعد، و111 لرتبة معلم/ مساند تربوي، و131 لرتبة معلم أول/ إداري تربوي أول، و665 لرتبة معلم خبير/ إداري تربوي خبير، و8 لرتبة معلم قائد/ إداري تربوي قائد.
وأضافت أن هذه الترقيات شملت 16 موظفًا وموظفة لفوزهم بجوائز معتمدة لغايات الترقية للرتب.
وهنأ وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة الزملاء الذين شملتهم الترقيات، متمنيا لهم مزيدًا من التقدم والتميز.
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