 
الثلاثاء 2024-12-31 03:39 م
 

التربية تعلن قوائم الترقية لرتب الموظفين والموظفات

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
الثلاثاء، 31-12-2024 02:21 م

الوكيل الإخباري-   اعلنت وزارة التربية والتعليم قوائم الترقية لرتب الموظفين والموظفات وفق الأسس المعتمدة لهذه الغاية.

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وبينت الوزارة أن الترقيات شملت 4965 معلمًا ومعلمة وإداريًا وإدارية، شملت جميع الرتب؛ حيث تقرر ترقية 4050 لرتبة معلم مساعد/ إداري تربوي مساعد، و111 لرتبة معلم/ مساند تربوي، و131 لرتبة معلم أول/ إداري تربوي أول، و665 لرتبة معلم خبير/ إداري تربوي خبير، و8 لرتبة معلم قائد/ إداري تربوي قائد.


وأضافت أن هذه الترقيات شملت 16 موظفًا وموظفة لفوزهم بجوائز معتمدة لغايات الترقية للرتب.


وهنأ وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة الزملاء الذين شملتهم الترقيات، متمنيا لهم مزيدًا من التقدم والتميز.

 
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