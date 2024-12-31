التربية تعلن قوائم الترقية لرتب الموظفين والموظفات

الوكيل الإخباري- اعلنت وزارة التربية والتعليم قوائم الترقية لرتب الموظفين والموظفات وفق الأسس المعتمدة لهذه الغاية.

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وبينت الوزارة أن الترقيات شملت 4965 معلمًا ومعلمة وإداريًا وإدارية، شملت جميع الرتب؛ حيث تقرر ترقية 4050 لرتبة معلم مساعد/ إداري تربوي مساعد، و111 لرتبة معلم/ مساند تربوي، و131 لرتبة معلم أول/ إداري تربوي أول، و665 لرتبة معلم خبير/ إداري تربوي خبير، و8 لرتبة معلم قائد/ إداري تربوي قائد.



وأضافت أن هذه الترقيات شملت 16 موظفًا وموظفة لفوزهم بجوائز معتمدة لغايات الترقية للرتب.